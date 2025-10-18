Directores de arte cuestionan la selección de la dirección de la Luis Seoane

Carmen Jiménez, que ocupaba la dirección de la Fundación Luis Seoane de manera provisional por la excedencia de Silvia Longueira como parlamentaria autonómica, ha sido elegida como directora sustituta en un proceso de selección al que concurrieron otras siete personas. El Patronato, presidido por la alcaldesa Inés Rey, aún no se ha reunido para ratificar la designación.

La Asociación Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace) ha protestado contra el proceso de selección, con «plazos exiguos, escasa difusión, ausencia de información pública sobre las puntuaciones finales y un marco de valoración insuficientemente garantista», lo que pone en cuestión su «equidad». También critica la «falta de estabilidad institucional» que, afirma Adace, ha caracterizado la gestión de la fundación en los últimos años.