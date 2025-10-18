ENKI, la carrera para «hacer un mundo mejor» desde A Coruña

La carrera que organiza cada año la Fundación ENKI es mucho más que una cita para promover la inclusión deportiva, la visibilidad de colectivos con diversidad funcional y el respeto y educación en la diversidad. Es la prueba para «hacer un mundo mejor», como se pudo escuchar ayer por megafonía justo antes de que comenzase el desfile de color y diversión. Porque esta es también la carrera del ingenio: familias y amigos disfrazados de Mario Bros, de frutas, de huevos fritos, de vigilantes de la playa, de superhéroes y de monstruos.

Carrera ENKI 2025 de A Coruña por la inclusión y la solidaridad / Casteleiro

Para algunos, esta es una cita imperdible. «Es una experiencia súper divertida para pasar en familia y que disfruten los más peques. Intentamos ir todos los años, nos encanta», comenta Miguel Morgado, que aplaude que además sea «por una buena causa». Otro grupo de amigos bastante numeroso comentaba antes de echar a correr que en cuanto se anuncia que se abre el plazo de inscripción, se apuntan: «Nunca fallamos».

Después de un jornada de niebla, el sol volvió a salir para que la ENKI se pudiese celebrar sin complicaciones. Algunos ayer aún recordaban el chaparrón de hace dos años. Pero esta vez no hizo falta paraguas. Quizá si chubasquero, pero para cubrirse de los manguerazos de los bomberos, que no dejaron de echar agua en una de las fases de la carrera. La guerra de harina y el lanzamiento de espuma volvieron a ser los grandes triunfadores de la prueba, que contó con la música del DJ Fran Rey en la zona del castillo de San Antón.

Para Alexia Aguiar y compañía esta era su «primera vez» en la ENKI y no defraudó. «Cuando conocimos la carrera, hicimos un grupo en la escuela infantil para apuntarnos», explica, y detalla que decidieron disfrazarse de relojes porque sus pequeños en las aulas «tienen un proyecto sobre el paso del tiempo».

Algunos cruceristas se encontraron con la carrera y no dudaron en hacer vídeos de lo que estaba ocurriendo entre la Marina y O Parrote, mientras que otros peatones desconocían esta cita y se la apuntaban para el próximo año. «Venimos fijo», prometían.

Hubo tiempo para bailar, para hacer fotos y hasta para cantar el cumpleaños feliz. Una vez más —y ya van 12—, la Fundación ENKI ha hecho historia al juntar a unas 15.000 personas para reir, disfrutar y saltar pero, sobre todo, gritar por la solidaridad y la inclusión.