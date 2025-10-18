Fallece la fotógrafa coruñesa Maribel Longueira a los 74 años

La fotógrafa y artista plástica Maribel Longueira (A Coruña, 1951) ha fallecido en su ciudad natal a los 74 años. Sus familiares y amigos despedirán este domingo, a las 16.15 horas en Servisa, a una de las creadoras gallegas máis singulares y coherentes de su generación con un acto poético.

Licenciada en Historia del Arte por la Universidade de Santiago y doctora en Patrimonio y Fotografía, desarrolló una trayectoria amplia y diversa, en la que exploró la relación entre la plástica, la memoria y el territorio. Trabajó en el ámbito del cine, el teatro, la cerámica y la pintura, pero fue en la fotografía donde alcanzó una voz propia, tanto desde la práctica artística como desde la investigación teórica. Su obra fue expuesta en muestras no solo en Galicia, también en Cuba, Francia, Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Islandia, entre otros.

Dejó su huella con proyectos como Alguén agarda que volva alí. Sobre a Habana; Os hórreos e a cultura do pan; A paisaxe como pretexto; O Prestige, o poder da educación ambiental e nós; Xente no medio; O mar da vida; O Papagaio: a pegada dos sentidos o inCERTEZA.

También fue coautora de varios libros, como O Papagaio, que realizó junto a la poeta Luísa Villalta, fallecida en 2004 y a la que hizo varios homenajes. Maribel Longueira, que tuvo un hijo, Daniel, también realizó durante meses un asombroso trabajo artístico que rescató para la historia las últimas huellas del Papagayo antes de la demolición de 2002 que lo convirtió en la zona que es actualmente. Algunas de ellas se pudieron ver el año pasado en una muestra en la Asociación Alexandre Bóveda.

Una de sus últimas exposiciones, Xente no medio, se pudo disfrutar en octubre de 2024 en la Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo que se celebró en Ribeira.