Un frente lluvioso llegará a A Coruña este sábado tras una tarde calurosa

La retirada de las altas presiones permitirá el sábado la aproximación a Galicia de un frente, que se prevé que toque tierra a la noche por el oeste de la comunidad.

El día comenzará con cielos muy abiertos, aunque con el avance de la tarde aumentarán las nubes de tipo medio y alto. Será en las últimas horas del día cuando lleguen las precipitaciones.

Sin embargo, las temperaturas vivirán un gran cambio térmico, pasando de los 14ºC a los 25º por la tarde, según MeteoGalicia. A la noche, cuando lleguen las lluvias, los termómetros rondarán los 20ºC. El viento soplará de componente sur con intensidad débil, lo que aumentará de intensidad con la llegada de un frente.

El paraguas se queda

El paraguas y el chubasquero que se hará necesario el fin de semana tendrán que quedarse, ya que se espera la entrada sucesiva de borrascas que dejarán precipitaciones, al menos, hasta el próximo viernes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia.

Galicia arrancó este mes de octubre con temperaturas más altas para esta época del año, en algunas zonas hasta siete grados por encima de los valores máximos. Pasada la segunda quincena de octubre, el otoño, por fin se imponte, aunque con matices. Las precipitaciones protagonizan el mapa meteorológico de los próximos días, pero las temperaturas que, pese al descenso que se espera a partir del domingo, se mantendrán por encima de los valores normales para este mes. Son los efectos del cambio climático. “En los últimos años se ha desdibujado la frontera de las estaciones pegadas al verano. El verano aumenta a costa del otoño y la primavera”, destaca el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, al tiempo que apunta que los episodios de olas de frío e inviernos gélidos como los de hace años son y serán “cada vez menos frecuentes”.