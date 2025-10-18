La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»

Cuando uno entra en el Centro Integrado de Formación Profesional Ánxel Casal mientras hay clases, reina la calma en los pasillos, pero en cuanto suena el timbre del recreo se convierte en un desfile de saludos, gritos, carreras, abrazos, risas y confidencias. Así es la vida del centro con más alumnado de Galicia. Un espacio próximo a la Torre de Hércules que es el hogar de 2.800 estudiantes y 145 profesores. «Somos una familia muy grande», indica el director, David Luaces, que asegura que en el día a día hay «muchísimo trabajo y muchísima implicación».

Química, Sanidad, Seguridad y medio ambiente y Servicios sociales y a la comunidad son las familias profesionales de este centro, en el que «la demanda ha crecido mucho, con notas muy altas en algunos ciclos porque tienen una ocupación total», detalla la vicedirectora, Miriam Álvarez de Mon. Tanto ella como Luaces aseguran que «la Formación Profesional ha cambiado mucho en los últimos años». «Se especializó bastante, se digitalizaron los centros y se renovaron espacios», apunta el director, que recuerda que «antes la FP no era la primera opción» de los alumnos y ahora muchos ya piensan en ella al salir del instituto. «La inserción laboral es más rápida. Hay mucha demanda de técnicos y de técnicos superiores. Es el boom de la FP», resume.

También hay estudiantes que utilizan esta formación como «puente» a otras titulaciones universitarias, sobre todo de la rama sanitaria. «Para algunos alumnos, su primera opción es una carrera sanitaria pero piden mucha nota y vienen a hacer una FP para subir la de Bachillerato y conseguir una plaza», explica el director. En algunos casos, no obstante, esto hace que el alumnado «no esté demasiado motivado con lo que hace». «Lo que noto es que los alumnos vienen al ciclo con otro concepto que no es la vocación», indica Soledad Pandelo, profesora en el Ánxel Casal desde hace 30 años. Casi nada se parece ya a aquel centro en el que entró en septiembre de 1995. «Antes había menos opciones de ciclos», apunta, y asegura que, desde la pandemia, cada vez hay «más estudiantes con problemáticas de salud mental importantes».

Miriam Álvarez de Mon, David Luaces, Soledad Pandelo y María Castro. / Carlos Pardellas

Eso también lo ha notado María Castro, que suma 17 años como docente en este lugar. «El alumnado ha cambiado completamente. La exigencia que puedes tener, a veces, les parece de más y vienen acostumbrados a que todo sea mucho más fácil y sencillo», manifiesta. Sin embargo, esa frescura y esas «ganas de vivir» de los estudiantes es lo que la motiva a ir a trabajar cada día. «Lo mejor de este trabajo son los alumnos», sentencia Castro, que revela que incluso ha creado «lazos personales» con algunos de sus pupilos, a los que ve fuera del centro. «De la mejor gente que conocí en mi vida algunos son alumnos. Y los hay que se convirtieron en compañeros», cuenta la profesora, a la que le gusta ver «cómo cambia la sociedad» a través de sus estudiantes.

Sin embargo, ser el centro más numeroso de Galicia puede también tener sus partes negativas. «Es un centro enorme. Hay compañeros a los que ni siquiera conozco y eso deshumaniza un poco», expone Pandelo, mientras Castro lamenta que «el espacio es limitado».

El director, David Luaces, que lleva tres años al frente, asegura de que «no vendría mal más espacio de aulas para mejorar talleres y para el profesorado». Por ahora, la Xunta prevé realizar una reforma integral que va a permitir adaptar el centro a los nuevos tiempos y reducir su consumo energético casi un 50%. La actuación, que se anunció para el mes que viene, va a renovar toda la envolvente del edificio, lo que incluye el cambio de parte de las cubiertas y las carpinterías metálicas, así como de las persianas.