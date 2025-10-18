¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 18 de octubre
Fiestas, conciertos, charlas o música clásica, entre los muchos eventos que se celebran hoy en la ciudad
Ruta por San Amaro y foliada con Son D’Aquí
12.00 horas | Recorrido por el cementerio con Rubén Centeno. A las 13.00 horas, en el Campo de Marte, habrá un homenaje a Ramón Maseda. También habrá una foliada con Son D’Aquí.
Monte Alto
Festival de drag con seis intérpretes
20.00 horas | El espectáculo It´s time for drag tendrá sorteos y «alguna que otra sorpresa».
Pantalán
‘Mi ruido blanco’, con Silvia Penide
18.00 horas | Espectáculo con música y poemas basado en el libro de la artista que contará con la ambientación musical del pianista Serxio Moreira.
Librería Galgo Azul
Charlas sobre medio ambiente y salud
18.00 horas | Joaquim Sempere hablará de su libro La Tierra exhausta con Juan Samaniego y a las 19.00 h. María Rol de Lama departirá sobre el impacto de la luz artificial.
Alexandre Bóveda
Antonio Orozco presenta ‘La gira de mi vida’
22.00 horas | Orozco presentará las canciones de su próximo álbum y conmemora sus 25 años de trayectoria musical con su gira.
Coliseum
Actuación del cuarteto Ejazz
21.30 horas | Grupo vocal formado por Ángeles Dorrio, Betty Queiro, Marga Ramos y Carmen Rey. Entradas a 12 euros.
Sala Malavida
‘El lago de los cines’, con el Ballet de Kiev
17.00 y 20.30 horas | La formación dirigida por Viktor Ishchukofrece la popular obra de Tchaikovsky. Entradas desde 40 euros.
Palacio de la Ópera
