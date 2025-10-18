La nueva ordenanza limita el horario de terrazas en zonas acústicamente saturadas

La nueva ordenanza reguladora de terrazas deja negro sobre blanco la normativa específica que regirá los establecimientos situados en zonas acústicamente saturadas (ZAS). Estos barrios de la ciudad, caracterizados por soportar un mayor volumen de ruido que el resto de zonas, no tenían hasta el momento una regulación horaria específica. Si bien el texto aún vigente hace constar que la autoridad municipal «podrá reducir el horario general atendiendo a las circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico» que pudieran concurrir en cada caso, siempre que haya ruido que origine molestias a llos vecinos o en estos ámbitos declarados ZAS, el borrador de la nueva norma, que el Concello presentó a los hosteleros esta semana, recoge los tramos horarios en los que podrán operar estos establecimientos.

Los bares y restaurantes de algunas calles de Orzán, Matogrande, Juan Flórez, Ciudad Vieja u Orillamar tendrán que levantar el mobiliario exterior media hora antes que en el resto de la ciudad, en todos los tramos acotados por la ordenanza a lo largo del año. Es decir, mientras que entre octubre y abril, el resto de zonas de la ciudad pueden mantener la terraza hasta las 23.30 horas, ampliable a 00.30 en el caso de viernes, sábados y vísperas de festivo, los bares de enclaves ZAS tendrán que recoger a las 23.00 entre semana y a las 00.00 como máximo en el resto de casos. La ordenanza flexibiliza horarios, en uno y otro caso, en los meses de mayo, junio y septiembre, —00.00 por la semana y 1.00 sábados, viernes y vísperas para zonas ZAS, media hora más en cada caso para la generalidad de los establecimientos— y, en el caso de los meses de julio y agosto, coincidiendo con la temporada estival de turismo y festividades, los bares en zona ZAS podrán mantener las mesas y las sillas exteriores hasta las 1.30 de domingo a jueves y hasta las 2.00 viernes, sábados y vísperas. En el resto de la ciudad, podrán hacerlo hasta las 2.30 horas en todos los casos.

Es uno de los cambios que introduce la nueva regulación, que también fija los criterios de uniformidad para el mobiliario, de forma que este no rompa con la estética de la ciudad, especialmente en enclaves singulares de la ciudad, como María Pita o la Marina, donde tendrán que mantener una uniformidad en materiales, colores, iluminación y publicidad. También se requerirá homologación previa de los elementos que conformen la terraza, y, por primera vez —a raíz del escenario postcovid— se regulan específicamente las terrazas situadas en lugares de estacionamiento. El nuevo texto desarrolla condiciones diferenciadas según la naturaleza del espacio público, sea aceras, plazas, zonas peatonales o soportales, y se fijan una serie de requisitos básicos de accesibilidad, para que estas no supongan un problema para el tránsito.

La sanción máxima, de 30.000 euros

El borrador, entre otros aspectos, introduce una actualización del régimen sancionador de la ordenanza, que refuerza el control sobre la ocupación del espacio público y eleva las multas por incumplimiento.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con cuantías entre los 900 euros para las faltas leves, hasta los 30.000 euros en los casos más graves. Las infracciones leves abarcan incumplimientos de carácter menor, como no mantener las condiciones de limpieza o no exhibir de forma visible la licencia de terraza. Las graves, sancionadas con entre 901 y 9.000 euros, incluyen conductas como ampliar la superficie autorizada o superar los horarios establecidos. Por último, las muy graves, con multas que pueden alcanzar los 30.000 euros, se reservan para situaciones como instalar una terraza sin licencia, reincidir en incumplimientos o desobedecer órdenes de retirada.

Además, la norma introduce las multas coercitivas, que podrán imponerse de manera reiterada —de 1.000 a 10.000 euros cada una— mientras no se repongan las condiciones de legalidad. Estas sanciones serán compatibles con el pago de tasas municipales, y será el infractor el que deberá asumir los costes ocasionados por la retirada de la terraza.