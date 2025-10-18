El presupuesto de la Xunta de 2026 reserva 50 millones para el Chuac y el centro de salud de Santa Lucía
El conselleiro de Sanidade anuncia que 1,7 millones serán para contar con una nueva resonancia y ampliar la unidad de lesionados medulares
El presupuesto de la Xunta de 2026 reserva 50 millones de euros en 2026 para las obras de ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y el centro de salud de Santa Lucía. Así lo ha detallado este sábado en una visita a la ciudad el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien ha avanzado que se van a hacer "muchas cosas" en el área sanitaria.
Ha indicado que hay "un presupuesto adscrito de 43,7 millones de euros" para las obras del Chuac, que acumulan retraso y que llevó al Concello a pedir la convocatoria de la comisión de seguimiento. En ella se fijaron los nuevos plazos, que fijan 2031 como el horizonte del fin de esta actuación.
Caamaño ha asegurado que "en el primer semestre de 2026 se licitará la segunda fase de las obras, de más de 400 millones de euros".
El presupuesto del Gobierno gallego para 2026 también incluye "4,4 millones de euros para el centro de salud de Santa Lucía".
Además, se destinarán 1,7 millones a la dotación de "una nueva resonancia magnética nuclear y la ampliación del gimnasio y la terapia ocupacional de la unidad de lesionados medulares".
El conselleiro ha destacado el "modelo de asistencia orientado hacia la prevención y la atención temprana de la enfermedad", con el foco puesto en la "atención primaria, salud mental y lucha contra las adicciones". Ha informado de que el presupuesto para vacunación es de 48,2 millones, lo que supone un incremento del 17% con respecto a este año.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada