Tres candidatos aspiran a gestionar el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña

El Consorcio de Turismo y Congresos lleva cerca de dos años sin gerente, pues el último ocupante del cargo, Moisés Naranjo, presentó el 30 de enero de 2024 su voluntad de renunciar sin que se haya designado a un sustituto. El Concello abrió en julio un proceso para elegirlo, y la empresa contratada para llevar el proceso, Go Talent On Line, realizó las entrevistas a los tres candidatos, entre los que se encuentra un asesor de la Xunta el miércoles y jueves de esta semana.

El único candidato varón es Antón Álvarez Olmo, graduado en Ciencias Empresariales por la Universidade da Coruña (UDC) y que lleva más de cinco años trabajando como asesor en Turismo de Galicia. Fue personal de hotel en Estados Unidos y cuenta con un máster en Tecnologías de Marketing y Comunicación Política. También se presenta Catherine García Pernas, que ya trabajó para el Consorcio de Turismo y Congresos en contratos de corta duración, entre ellos uno como informadora turística en la Torre de Hércules. Actualmente trabaja como consultora de Turismo y Territorio en una empresa privada de A Coruña, el Grupo Atlante.

La última candidata es la coruñesa Nerea García Loureiro, graduada en Turismo en 2015 y que, según su perfil de Linkedin, trabajó en hoteles de lujo en Tenerife. Cuenta entre su formación con un master en planificación y gestión turísticos y actualmente trabaja en Roma.

El nuevo gerente del Consorcio de Turismo, un organismo encargado de promocionar la ciudad, deberá hacerse cargo del Xacobeo de 2027 y el Mundial de Fútbol de 2030. Según las bases de la convocatoria, el nuevo cargo deberá planificar una actuación estratégica para estos eventos y un plan para los congresos en la ciudad, plurianual y que promueva la colaboración público-privada. Los candidatos deben aportar un proyecto que analice las fortalezas y debilidades del Consorcio, y se les pedía, como mínimo, titulación en Turismo y experiencia mínima de tres años en el sector.