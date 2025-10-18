Así es la trilogía ‘Dímelo’, cuyo rodaje levanta expectación en el Club del Mar de San Amaro y se estrena en Prime
Alicia Falcó, Fernando Lindez o Diego Vidales son protagonistas de la segunda parte de la ficción que rodó una escena en el complejo coruñés
La trilogía Dímelo de Mercedes Ron —formada por Dímelo bajito, Dímelo en secreto y Dímelo con besos— ha sido todo un éxito en la literatura jusvenil amorosa. Ahora da el salto a la pantalla de la mano de la productora coruñesa VacaFilms y Prime Video. La primera película, con dirección de Denis Rovira y guion de Jaime Vaca, se estrenará este diciembre en la plataforma.
Su rodaje pasó por Valdoviño, las Fragas do Eume, el embalse de Cecebre, Bergondo, Outes, Perbes, Ourol o Viveiro. Ahora la ficción encara una nueva fase: la grabación de su segunda parte, Dímelo en secreto, que también ha hecho parada en tierras gallegas. El pasado viernes, el Club del Mar de San Amaro se llenó de tumbonas y sombrillas de colores, de flotadores y de mucha gente joven para rodar una escena.
Dímelo bajito cuenta la historia de Kamila Hamilton, quien creía que lo tenía todo bajo control hasta que los hermanos Di Bianco volvieron a su vida para revolucionarla. Hace siete años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. Un caos muy parecido al de El verano en que me enamoré, la serie que ha arrasado este verano en Prime Video y que dividió al mundo entre Team Conrad y Team Jeremiah.
En el caso de esta ficción que produce Vaca Films (Clanes, El correo o Fatum), el elenco está formado por Alicia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales, Celia Freijeiro o Andrés Veloncoso. En los últimos días, mientras avanzaba el rodaje, algunos de ellos han compartido imágenes de A Coruña, de la plaza de María Pita o de O Parrote. La ciudad está acostumbrada a convertirse en un plató de cine y televisión tras haber sido escenario de El desconocido, El desorden que dejas, Quien a hierro mata, Clanes, La sombra de la ley o Invasor, entre muchas otras. De hecho, Bambú Producciones también está trabajando estos días en la zona con El crimen de Pazos, de Netflix.
Suscríbete para seguir leyendo
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada