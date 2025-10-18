Así es la trilogía ‘Dímelo’, cuyo rodaje levanta expectación en el Club del Mar de San Amaro y se estrena en Prime

La trilogía Dímelo de Mercedes Ron —formada por Dímelo bajito, Dímelo en secreto y Dímelo con besos— ha sido todo un éxito en la literatura jusvenil amorosa. Ahora da el salto a la pantalla de la mano de la productora coruñesa VacaFilms y Prime Video. La primera película, con dirección de Denis Rovira y guion de Jaime Vaca, se estrenará este diciembre en la plataforma.

Su rodaje pasó por Valdoviño, las Fragas do Eume, el embalse de Cecebre, Bergondo, Outes, Perbes, Ourol o Viveiro. Ahora la ficción encara una nueva fase: la grabación de su segunda parte, Dímelo en secreto, que también ha hecho parada en tierras gallegas. El pasado viernes, el Club del Mar de San Amaro se llenó de tumbonas y sombrillas de colores, de flotadores y de mucha gente joven para rodar una escena.

Rodaje de la trilogía Dímelo en el Club del Mar de San Amaro / Carlos Pardellas

Dímelo bajito cuenta la historia de Kamila Hamilton, quien creía que lo tenía todo bajo control hasta que los hermanos Di Bianco volvieron a su vida para revolucionarla. Hace siete años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. Un caos muy parecido al de El verano en que me enamoré, la serie que ha arrasado este verano en Prime Video y que dividió al mundo entre Team Conrad y Team Jeremiah.

En el caso de esta ficción que produce Vaca Films (Clanes, El correo o Fatum), el elenco está formado por Alicia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales, Celia Freijeiro o Andrés Veloncoso. En los últimos días, mientras avanzaba el rodaje, algunos de ellos han compartido imágenes de A Coruña, de la plaza de María Pita o de O Parrote. La ciudad está acostumbrada a convertirse en un plató de cine y televisión tras haber sido escenario de El desconocido, El desorden que dejas, Quien a hierro mata, Clanes, La sombra de la ley o Invasor, entre muchas otras. De hecho, Bambú Producciones también está trabajando estos días en la zona con El crimen de Pazos, de Netflix.