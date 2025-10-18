La jefa de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Teresa Martínez Ramonde, reconoce que, de todos los avances en tratamientos para la diabetes, hay uno que puede convertirse una realidad en un futuro próximo y revolucionar la manera de tratar esta patología. «Estamos cada vez más cerca del páncreas artificial», celebra.

Se trata de un sistema tecnológico que imita la función del páncreas y que automatiza la regulación de la glucosa, haciendo que vivir con diabetes sea más seguro y menos laborioso, lo que también ayuda a prevenir complicaciones graves a largo plazo. En Europa se están realizando investigaciones y ensayos clínicos para poder implantarlo. «Realmente los sistemas integrados que tenemos ya funcionan como un páncreas artificial en la base de las 24 horas del día, pero lo que falta todavía por conseguir es que yo no tenga que decirle a la bomba qué voy a comer o si voy a hacer o no ejercicio», explica.

Detalla que el páncreas artificial no es más que una bomba de insulina «con un sensor que va dando instrucciones a la bomba de qué tiene que hacer en cada momento». La doctora, organizadora del Diabetes Evolution 2025 que se celebra hoy en el Attica21, reconoce que «hay determinadas cosas que aún no se han conseguido, pero que no van a tardar mucho».

De hecho, en el Sergas llevan «cuatro años» desarrollando un proyecto que «solo existe en Galicia, ni se usa en España ni en el resto de Europa». Se trata de la «integración de todos los sistemas en la historia clínica del paciente». Además de permitir «la entrega a domicilio de todos los dispositivos», tiene una aplicación móvil, que se llama Sergas Diabetes, que facilita la vida del paciente con diabetes. «Todavía le falta mucho, pero cada vez tiene más cosas», comenta Martínez, que desvela que en el encuentro Diabetes Evolution 2025 se presentarán los últimos avances, que estarán disponibles «en dos o tres meses». «La gente podrá hacer la fotografía a la comida y que la aplicación le diga qué cantidad de hidratos de carbono y de todo tiene lo que va a comer. Eso es algo extraordinario», destaca.

Esta aplicación, además, cruza «toda la información de los sensores de glucosa de muchísimos pacientes», que generan «cada día muchísimas descargas de datos con comportamientos muy diferentes de la glucosa», para actuar de «consejera». La jefa de Endocrinología del Chuac indica que este avance ayuda a los pacientes y a sus familias a «entender qué les está ocurriendo en determinados momentos en los que cambian los niveles de glucosa». «Por ejemplo, hoy estás más alta porque ayer te olvidaste de poner la insulina, o por lo que comiste ayer o si hiciste un ejercicio que te llevó a hacer otras cosa», cuenta.

Todas estas novedades tecnológicas para mejorar el control glucémico y, por tanto, la calidad de vida de las personas que tienen diabetes se analizarán hoy a partir de las nueve de la mañana. Entre los ponentes se encuentran el nutricionista del hospital Sant Joan de Déu Barcelo, Serafín Murillo; el subdirector de sistemas y tecnologías de la información del Sergas, Benigno Rosmón; el catedrático de electromagnetismo en la USC, Jorge Mira; o la investigadora Marta Vives-Pi .