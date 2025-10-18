Vigo sigue los pasos de A Coruña y solicitará Medicina si no hay acuerdo

En el mismo día en el que concluye el plazo para presentar la expresión de interés por nuevas titulaciones, la Universidad de Vigo (UVigo) dio el paso y aprobó solicitar formalmente el grado de Medicina. Así, Vigo sigue los pasos de la Universidade da Coruña , cuyo rector, Ricardo Cao, anunció el pasado mes de mayo el inicio de los trámites para implantar la titulación ante el tímido cumplimiento de los pactos de descentralización de la docencia clínica por parte de la Universidade de Santiago.

Sin embargo, la universidad viguesa deja la petición en suspenso. Lo hace por dos motivos: para dar una prórroga de un mes a las negociaciones para la descentralización de la titulación y para, si se alcanza un acuerdo, contar con una salida ante posibles incumplimientos. Así lo expuso este viernes el rector vigués, Manuel Reigosa, en la sesión extraordinaria del Consello de Goberno convocada solo con este punto del día, según explican varias fuentes.

Las negociaciones para descentralizar el segundo ciclo del grado de Medicina, de las que poco se sabe desde julio, han dejado de llevarse a cabo en el seno del grupo de trabajo —con participación de la facultad y médicos de las tres áreas— y las llevan directamente los tres rectores. Según cuentan asistentes, el rector de la UVigo admitió que contaba con que el acuerdo de descentralización ya estuviera aprobado, pero aseguró que están «cada vez máis preto». Les pidió un plazo máximo de un mes para firmarlo entre las tres universidades gallegas y la Xunta. Coincide con el tiempo en el que se prevé que comience la campaña electoral para el Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela. Mientras tanto, la Universidade da Coruña continúa con sus planes de implantar la titulación para el curso 2027/2028, pese a que, por el momento, la Xunta, que debe autorizar la implantación del grado, se inclina hacia la descentralización antes que a un nuevo título.

Ante las dudas de algunos asistentes sobre la necesidad de mantener en suspenso la petición formal del grado para poder continuar con las negociaciones —ya que la Universidad de A Coruña no se ha levantado de la mesa y sigue con el proceso—, Reigosa defendió hacerlo por lealtad institucional y advirtió que dimitiría de la comisión de negociación si tuviera que ir con la expresión de interés por Medicina en marcha. Además, pidió y obtuvo el respaldo para las condiciones que la UVigo va a poner la próxima semana sobre la mesa en la que Reigosa espera que sea la recta final para la firma del acuerdo.

La primera es que se complete la descentralización de todo el segundo ciclo de Medicina —teoría y práctica— en el plazo de tres cursos. Para cada uno de esos años se establecerían unos objetivos de ejecución del convenio y, si no se cumplieran, la UVigo se guarda una «cláusula de escape» por la que abandonaría el acuerdo y levantaría la suspensión a la expresión de interés por Medicina, exigiendo una facultad propia.

El rector vigués propuso que la titulación sea de la USC y la descentralización se articule mediante una unidad departamentales interuniversitaria con profesores de las tres instituciones académicas. Abogó porque cuarto y quinto curso se impartan solo en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y que sexto sí se mantenga repartido también en los complejos hospitalarios de Ourense y Pontevedra.