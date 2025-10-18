La Xunta compra un respirador para la UCI de niños del Chuac
Es «esencial» para ayudar a pacientes críticos en neonatal y pediatría
A Coruña
La Xunta ha abierto un concurso, dotado con 37.500 euros, para adquirir un respirador con ventilación mecánica y no mecánica destinado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac). La ventilación, indica el Gobierno gallego, es una «herramienta terapéutica esencial», especialmente en las unidades de cuidados neonatales y pediátricos, para ayudar a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Las ofertas se pueden presentar hasta el 5 de noviembre.
