La Xunta compra un respirador para la UCI de niños del Chuac

Es «esencial» para ayudar a pacientes críticos en neonatal y pediatría

RAC

A Coruña

La Xunta ha abierto un concurso, dotado con 37.500 euros, para adquirir un respirador con ventilación mecánica y no mecánica destinado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac). La ventilación, indica el Gobierno gallego, es una «herramienta terapéutica esencial», especialmente en las unidades de cuidados neonatales y pediátricos, para ayudar a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Las ofertas se pueden presentar hasta el 5 de noviembre.

