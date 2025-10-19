El BNG pregunta por la selección del director de la Luis Seoane

La concejala del BNG, Mercedes Queixas, registró dos iniciativas —preguntas por escrito y una petición de documentación— en relación con el proceso de selección para la provisión de una plaza de director de la Fundación Luís Seoane. Esta misma semana, la Asociación Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace) ha protestado contra el proceso de selección, con «plazos exiguos, escasa difusión, ausencia de información pública sobre las puntuaciones finales y un marco de valoración insuficientemente garantista».

Carmen Jiménez, que ocupaba la dirección de manera provisional por la excedencia de Silvia Longueira como parlamentaria autonómica, ha sido elegida como directora sustituta en un proceso de selección al que concurrieron otras siete personas. Aunque el Patronato, presidido por la alcaldesa Inés Rey, aún no se ha reunido para ratificar la designación.

Queixas plantea dos cuestiones al Gobierno Local tras constatar que en la web de la fundación se publica información «incompleta», lo que no permitiría «conocer la totalidad del procedimiento con plena transparencia». El BNG quiere saber por qué en la lista de personas admitidas en el concurso y sus puntuaciones «no se recogen las relativas a los epígrafes de ‘Plan de actuación y entrevista’ y ‘Prueba de conocimiento’». Las iniciativas de Queixas se completan con la petición de acceso al expediente.