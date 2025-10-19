El decano de Santiago: « Medicina cumple ya al 80% el pacto para descentralizar las prácticas»

El mismo día que la Universidade de Vigo amenazaba, siguiendo la estela de la Universidade da Coruña el pasado mayo, con pedir también el título de Medicina, en Santiago la facultad celebraba, este viernes, la festividad de su patrón San Lucas con un homenaje a los ocho profesores que se jubilaron este curso. En su discurso, el decano de la facultad compostelana, la única de Galicia por el momento, José Carreira, puso en valor el trabajo realizado por estos docentes.

En los últimos meses, los rectores coruñés y vigués justifican su decisión de reclamar los estudios de Medicina porque el pacto de 2015 para descentralizar la formación práctica avanzó «tímidamente» desde que se firmó hasta la actualidad. Durante su intervención, Carreira defendió, sin embargo, que este se «cumple al 80%». El decano explicó que en los próximos años el número de estudiantes que realizan las prácticas en el área sanitaria de Santiago se reducirá al 25% de los que hay actualmente. El nuevo plan de estudios que se ha estrenado este curso disminuye las horas de formación clínica. Además, defiende, en estos momentos las prácticas están totalmente descentralizadas para los alumnos de 6º curso, que se pueden formar en hospitales universitarios de toda la comunidad.

La facultad compostelana defiende que una de las dos rotaciones de quinto está también descentralizada y la intención es implantar este curso la segunda rotación de quinto y avanzar en que los alumnos de cuarto puedan realizar las prácticas fuera de Santiago. Sin embargo, el malestar de la UDC nace de la convocatoria, por parte de la USC, de dos plazas en el Chuac ligadas a la facultad compostelana, lo que en A Coruña fue entendido como una deslealtad y un acto que contraviene los acuerdos de descentralización de la docencia clínica que ahora la USC y la Xunta reivindican.

Después de que el rector coruñés, Ricardo Cao, anunciase su intención de implantar el grado de Medicina en 2027, la Xunta se alineó con la USC para defender la descentralización por encima de la implantación de un nuevo grado. En un principio, la UVigo se alineó con esta fórmula, pero ayer su decano, Manuel Reigosa, anunció que la universidad viguesa había solicitado formalmente el grado, pero que lo dejaría en suspenso para dar una prórroga a las negociaciones y, si se alcanzara un pacto de descentralización, como salvaguarda ante incumplimientos

Ante el inicio del debate por parte de la UDC, la Xunta propuso mantener una única facultad en Galicia pero avanzar en la descentralización, con la idea de que los estudiantes puedan recibir clases teóricas en ciudades como A Coruña y Vigo. Las tres universidades crearon una comisión para avanzar por este camino, pero todavía no ha llegado a ningún acuerdo, mientras que la Universidade da Coruña sigue avanzando en su pretensión, sin contar, por el momento, con el plácet de la Xunta.

Al hilo del reciente ultimátum de Vigo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reiteró la postura del Gobierno gallego al insistir en que la apuesta es «la descentralización de la teoría y la práctica» y no la de «tener tres facultades». «Es la manera más adecuada. Seguimos confiando en el grupo de trabajo», manifestó.