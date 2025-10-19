¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 19 de octubre
Conciertos, teatro o actividades infantiles, entre los muchos eventos que se celebran hoy en la ciudad
Concierto de Manuel Turizo
21.00 horas | El artista colombiano ofrece una de las actuaciones de su gira, basada en su disco titulado 201, número del apartamento en el que vivió y en el que compuso gran parte de sus canciones.
Coliseum
‘Juan, María y los del 900’
12.00 horas | Homenaje que el Teatro de Muñecos Animados El Chonchón brinda al cine mudo cómico. Personificados por títeres de guante, Carlitos Chaplín y el pibe Harold Lloyd son algunos de los que aparecen en las pantomimas.
Sala Gurugú
‘¿Dónde están los patitos?’
12.30 y 18.00 horas | El grupo Margarito y Cía ofrece este espectáculo de música y títeres para niños desde un año, basado en el cuento de los cinco lobitos.
Teatro del Andamio
I Feria de Minerales
10.00 horas | Quince expositores de España y Portugal exhiben minerales, fósiles y joyería como azabache de Georgia, geodas, selenita, fósiles, cuarzos, amatistas, malaquita y fluoritas.
Centro comercial Los Rosales
Concierto de Nacho Faia Lar y Rita Payés
20.00 horas | El grupo gallego de vanguardia y la compositora, trombonista y cantante de jazz y bossa nova catalana actúan dentro del ciclo Tándem.
Teatro Colón
‘Tango Maestro’, de Quinteto Lunfardo
19.30 horas | Homenaje de la formación argentina a los más destacados compositores de este estilo musical. Entradas desde los 15,40 euros.
Sala Garufa
Festival Pezas dun teatro do porvir
12.00 horas | Las Xornadas da Sección de Literatura Dramática da AELG presentan a los asistentes cuatro proyectos gallegos y tres portugueses .
Teatro Rosalía de Castro
