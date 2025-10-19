Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Veiga, Rober Bodegas y David Amor, en el Colón por Navidad

David Amor.

David Amor. / LOC

RAC

A Coruña

Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas regresarán el lunes 29 de diciembre a las 19.00 horas al teatro Colón por quinto año consecutivo con su espectáculo Esfínter 5: un espectáculo para cerrar el año. Las entradas ya se pueden comprar a través de Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense.

Se trata de un encuentro de amigos que ya es una de las tradiciones más esperadas de la Navidad gallega. Este espectáculo reúne cada año a miles de personas en sus diferentes funciones. 90 minutos de puro humor a cargo de tres de los humoristas más reconocidos de Galicia, que vuelven como el turrón para reencontrarse con el público gallego.

