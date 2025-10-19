Los jóvenes de A Coruña con empleo marcan récord y se duplican en una década

Conseguir los primeros empleos y entrar en el mercado de trabajo es uno de los momentos más difíciles en la vida laboral, pero A Coruña es una ciudad cada vez más amable para los jóvenes en edad de trabajar. A eso apuntan los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), que señalan que este verano se ha llegado a 5.000 coruñeses de menos de 25 años en alta laboral, la cifra más elevada desde que este organismo de la Xunta empezó a recoger el dato, en 2011. En apenas una década, los jóvenes de la ciudad con trabajo se han duplicado, una transformación que en parte se debe a cambios demográficos pero que, según explica el economista y profesor de la Universidade da Coruña (UDC) Ramón Núñez Gamallo, tiene que ver con la mejora de economía.

En julio de 2011, cuando empezó la serie estadística del INE, había unos 3.550 coruñeses de menos de 25 años con empleo. Ese año, también según el INE, el número de vecinos de entre 15 y 24 años en la ciudad era de más de 20.500, con lo que el 17,3% estaba trabajando. En 2015 el número de coruñeses en esa franja de edad había bajado un tanto, hasta algo menos de 18.700, pero ese junio los empleados eran poco más de 2.400, el 13%.

Y en julio y agosto de este año el número de trabajadores de menos de 25 se situó en torno a los 5.000, y llegó a rebasar esta cifra el prime mes. Por ahora no hay datos del número de vecinos de entre 15 y 24 años que viven en la ciudad este año, pero, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), había 22.108 vecinos en 2024. Tomando la cifra de ese año como referencia, algo más del 22% de los coruñeses de esta franja de edad tendrían trabajo.

El número de jóvenes parados también ha disminuido. Los demandantes de empleo menores de 25 años eran 365 en julio de este año, menos de la mitad de los 835 coruñeses de esa edad que constaban como demandantes de empleo ese mismo mes de 2015. Si se coge el dato de los menores de 30, se ha bajado de 2.359 en 2015 a a 1.174 este año, otra reducción próxima al 50%.

Para Núñez Gamallo, que haya aumentando el número de jóvenes trabajando es una «buena noticia», aunque puntualiza que también es importante saber el sector al que se incorporan y cuántos «van a los sectores más innovadores» como las nuevas tecnologías. El salto con respecto a 2015 se explica, señala el economista, porque en aquel año «empezábamos a recuperarnos de una larguísima crisis» y ahora «llevamos varios años creciendo, apoyados y ayudados por los fondos Next Generation».

Estos acabarán en los próximos años, pero se están aprovechando, señala el profesor de la UDC, que señala que aunque la economía española tiene «sus debilidades y puntos flacos», se está mejorando la productividad, algo que en España pasaba tradicionalmente cuando subía el desempleo. Este es un dato positivo, señala, pues apunta a que se están creando trabajos de calidad, y aunque «es difícil» trasladar estas estadísticas a A Coruña, «se puede intuir» que sigue la tendencia.

Pero pese a que la entrada al mercado laboral sea ahora más sencilla, Núñez Gamallo señala que sigue siendo un momento delicado y que «en general es difícil incorporar a la gente joven», sobre todo a la menos formada. Los que tienen educación superior lo tienen más fácil, pero señala que esta por sí misma no es una «garantía». «Esto no son los 70, y hay que pelearlo» para entrar al mercado de trabajo, insiste el economista.

Estas «vacas gordas» son un momento que hay que aprovechar para prepararse y afrontar con reservas los próximos cambios de ciclo, y Núñez Gamallo apuesta por la cultura del ahorro. «Hay mucha gente que no puede» por falta de ingresos, señala el economista, pero recomienda a todos los que sean capaces aprovechar estos periodos de empleo relativamente abundante para acumular reservas y tener un «plan de contingencia».

Así, señala, se evitarán problemas como los que tuvo mucha gente en la crisis de 2008. También señala que es un buen momento para bajar la deuda, tanto la pública como la privada. Y, a nivel colectivo, indica que hay que recuperar el terreno perdido en las tecnologías renovables, en las que España fue «líder», y por una «reforma fiscal en condiciones», hecha con consenso y que apuesta por la progresividad.

Recuperación tras el covid

Los datos del IGE sobre el número de trabajadores menores de 25 años en alta laboral no reflejan todos los meses hasta los últimos años, pero los que sí aparecen dibujan apuntan a un aumento desde 2013, cuando el máximo de jóvenes empleados registrados fue de 2.322. La cifra fue creciendo año a año hasta 2019, cuando se registró un pico de casi 3.200 en diciembre.

El año 2020 y el covid supusieron una caída, y el mes con más jóvenes en alta laboral, fue marzo, cuando empezó el confinamiento, con 2.629. Pero en 2021 ya se volvió a números similares a los de antes de la pandemia, con una tendencia creciente desde entonces. En julio y agosto de 2024 se registraron 4.631 empleados, mientras que en julio de este año ya fueron 5.016, un 8% más. En agosto se bajó el número de jóvenes en alta laboral un tanto, hasta los 4.995.