A juicio por sacar 160.000 euros de las cuentas de un gestor de peluquerías
La Fiscalía pide 4 años de cárcel y una multa de 2.700 euros
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión y una multa de 2.700 euros para una mujer acusada de un delito de apropiación indebida por supuestamente transferir dinero de las cuentas de un gestor de varias peluquerías y academias.
Según el escrito del Ministerio Público, la procesada trabajó para la empresa gestora entre febrero de 2019 y enero de 2021 en un local de A Coruña, situado en la avenida de Arteixo. La mujer tenía que gestionar pagos a proveedores y el ingreso de las nóminas de los trabajadores de todos los centros, por lo que estaba autorizada a hacer operaciones en las cuentas bancarias.
La Fiscalía apunta que «personas no sujetas a este procedimiento convencieron» a la acusada «para que obtuviera dinero y lo transfiriera a varias cuentas bancarias». Supuestamente sacó más de 100.000 euros de las cuentas del gestor de peluquerías y otros 54.821 euros en metálico de la caja. Esta situación hizo que la empresa se quedara sin liquidez, fuese declara en concurso y se aprobase su liquidación. El fiscal pide también una indemnización de 160.780 euros.
