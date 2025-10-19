Un lego de mil euros con seguro antiladrones

En cuanto se acerca la Navidad, la tienda Juega Bien de A Coruña, especializada en Lego, organiza una venta de rifas para sortear uno de sus juegos. Esta vez es la joya de la corona: el nuevo set de la Estrella de la Muerte de Star Wars, con un total de 9.023 piezas, 38 minifiguras y un precio de 1.000 euros —de los más caros de la marca—. Para conseguirlo, solo hace falta comprar una rifa (o más) y tener suerte el 22 de diciembre. La caja del Lego está en el escaparate para informar del sorteo, pero ojo, está vacía, y así lo anuncia un cartel para disuadir a cualquier ladrón que pase por la zona.