Si no lo leo no lo creo
Un lego de mil euros con seguro antiladrones
ANTÓN PERULEIRO
En cuanto se acerca la Navidad, la tienda Juega Bien de A Coruña, especializada en Lego, organiza una venta de rifas para sortear uno de sus juegos. Esta vez es la joya de la corona: el nuevo set de la Estrella de la Muerte de Star Wars, con un total de 9.023 piezas, 38 minifiguras y un precio de 1.000 euros —de los más caros de la marca—. Para conseguirlo, solo hace falta comprar una rifa (o más) y tener suerte el 22 de diciembre. La caja del Lego está en el escaparate para informar del sorteo, pero ojo, está vacía, y así lo anuncia un cartel para disuadir a cualquier ladrón que pase por la zona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- Compromiso con el arte', la exposición que reúne en A Coruña obras de Picasso, Kandinsky o Urbano Lugrís
- Chus Piñeiro, vecina del Agra, ante el derribo del muro del Observatorio: 'Pensaba que no lo vería nunca