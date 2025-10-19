La lluvia regresa con intensidad este domingo a A Coruña
Las temperaturas máximas serán de 20ºC
El paso de un frente activo durante este domingo dejará cielos nublados con lluvias persistentes y generalizadas que alcanzará intensidad localmente fuerte en pustos del oeste de Galicia.
En A Coruña la lluvia comenzará de madrugada y se espera que sea contínua hasta mitad de la tarde.
Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas sufrirán un notable descenso tras registrar este sábado máximas de 25ºC. Para hoy las más altas llegarán a 20ºC mientras que las más bajas no serán inferiores a 17ºC.
El viento soplará del suroeste moderado con intervalos fuertes en el litoral.
