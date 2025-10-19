Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lluvia regresa con intensidad este domingo a A Coruña

Las temperaturas máximas serán de 20ºC

Alerta amarilla por lluvias en CoruÃ±a.

Alerta amarilla por lluvias en CoruÃ±a. / Iago López

RAC

El paso de un frente activo durante este domingo dejará cielos nublados con lluvias persistentes y generalizadas que alcanzará intensidad localmente fuerte en pustos del oeste de Galicia.

En A Coruña la lluvia comenzará de madrugada y se espera que sea contínua hasta mitad de la tarde.

Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas sufrirán un notable descenso tras registrar este sábado máximas de 25ºC. Para hoy las más altas llegarán a 20ºC mientras que las más bajas no serán inferiores a 17ºC.

El viento soplará del suroeste moderado con intervalos fuertes en el litoral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
  2. El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
  3. Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
  4. Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
  5. Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
  6. La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
  7. Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
  8. Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 19 de octubre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 19 de octubre

Un ‘refugio’ para cuerpo y mente en el cáncer de mama, en A Coruña: «Cuidarte es muy importante»

Un ‘refugio’ para cuerpo y mente en el cáncer de mama, en A Coruña: «Cuidarte es muy importante»

Los jóvenes de A Coruña con empleo marcan récord y se duplican en una década

Los jóvenes de A Coruña con empleo marcan récord y se duplican en una década

Victoria Pascual, criminóloga: «Remedios Sánchez parece tener alta impulsividad y baja percepción del riesgo»

Victoria Pascual, criminóloga: «Remedios Sánchez parece tener alta impulsividad y baja percepción del riesgo»

Así endurecerá la ordenanza de terrazas de A Coruña las multas por incumplimiento

Así endurecerá la ordenanza de terrazas de A Coruña las multas por incumplimiento

El decano de Santiago: «Medicina cumple ya al 80% el pacto para descentralizar las prácticas»

El decano de Santiago: «Medicina cumple ya al 80% el pacto para descentralizar las prácticas»

La lluvia regresa con intensidad este domingo a A Coruña

La lluvia regresa con intensidad este domingo a A Coruña

Un lego de mil euros con seguro antiladrones

Tracking Pixel Contents