«La mayor parte de mi entorno trabaja a la vez que está estudiando»
«Tener empleo te da independencia y sentido de la responsabilidad»
Clara Illanes tiene 21 años, y hace tres empezó a trabajar. Primero como monitora de gimnasia rítmica, compatibilizando el puesto con la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero en el verano tras el segundo curso vio una oferta de empleo para LN Consultores. «Opté, realicé las prácticas, hice las curriculares y extracurriculares y ahora estoy con becaria», indica, pero con la perspectiva de quedarse a trabajar a «largo plazo» en la empresa, una consultoría de relaciones laborales.
Para Illanes, entrar en el mundo laboral con 18 años fue una forma de hacerse «más independiente» y poder pagarse sus gastos, pero también señala que trabajar «te enseña lo que es el mundo en realidad». En la empresa en la que está ahora, relacionada con sus estudios, «me están dando oportunidades de crecimiento», e indica que la experiencia laboral ayuda a «empatizar y tratar con todo tipo de personas», además de proporcionar «sentido de la responsabilidad».
Y no cree que su caso sea extraordinario. «La mayor parte de mi entorno está trabajando a la vez que está estudiando», indica Illanes, contando algunos que están en becas y otros que ya tienen contrato. «Mi experiencia es que la gente de ciclos de Formación Profesional, que quizás son los que tienen la entrada más directa en el mercado laboral, tienen ya contratos indefinidos», puntualiza.
Según considera, hay diversidad de situaciones a la hora de acceder al empleo, y al menos en algunos casos las empresas «prefieren la experiencia», lo que dificulta la entrada en el mercado laboral. «Pero se están fomentando mucho las oportunidades, con ferias de empleo o programas de inserción», afirma, y los jóvenes están «intentando demostrar» su valía a los empleadores, con valores como el esfuerzo y la constancia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- Compromiso con el arte', la exposición que reúne en A Coruña obras de Picasso, Kandinsky o Urbano Lugrís
- Chus Piñeiro, vecina del Agra, ante el derribo del muro del Observatorio: 'Pensaba que no lo vería nunca