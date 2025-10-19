«La mayor parte de mi entorno trabaja a la vez que está estudiando»

Clara Illanes tiene 21 años, y hace tres empezó a trabajar. Primero como monitora de gimnasia rítmica, compatibilizando el puesto con la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero en el verano tras el segundo curso vio una oferta de empleo para LN Consultores. «Opté, realicé las prácticas, hice las curriculares y extracurriculares y ahora estoy con becaria», indica, pero con la perspectiva de quedarse a trabajar a «largo plazo» en la empresa, una consultoría de relaciones laborales.

Para Illanes, entrar en el mundo laboral con 18 años fue una forma de hacerse «más independiente» y poder pagarse sus gastos, pero también señala que trabajar «te enseña lo que es el mundo en realidad». En la empresa en la que está ahora, relacionada con sus estudios, «me están dando oportunidades de crecimiento», e indica que la experiencia laboral ayuda a «empatizar y tratar con todo tipo de personas», además de proporcionar «sentido de la responsabilidad».

Y no cree que su caso sea extraordinario. «La mayor parte de mi entorno está trabajando a la vez que está estudiando», indica Illanes, contando algunos que están en becas y otros que ya tienen contrato. «Mi experiencia es que la gente de ciclos de Formación Profesional, que quizás son los que tienen la entrada más directa en el mercado laboral, tienen ya contratos indefinidos», puntualiza.

Según considera, hay diversidad de situaciones a la hora de acceder al empleo, y al menos en algunos casos las empresas «prefieren la experiencia», lo que dificulta la entrada en el mercado laboral. «Pero se están fomentando mucho las oportunidades, con ferias de empleo o programas de inserción», afirma, y los jóvenes están «intentando demostrar» su valía a los empleadores, con valores como el esfuerzo y la constancia.