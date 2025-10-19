Piden 4 años por pedir dinero a un cliente de una feria fantasma

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el administrador de una mercantil que supuestamente fingió la organización de una feria inmobiliaria en A Coruña para pedir dinero a un cliente. El Ministerio Público le acusa de un delito de estafa por engañar al cliente y ofrecerle un stand en la feria que no tenía intención de celebrar, por lo que le pagó 1.306 euros. La Fiscalía también solicita la imposición de una multa de 4.050 euros.