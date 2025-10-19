La renovada calle Deschamps reabrirá al tráfico en próximos días

En los próximos días se reabrirá al tráfico la calle Manuel Deschamps, donde el Concello ha actuado durante los últimos meses para reurbanizar el tramo comprendido entre Fanny Garrido y la ronda de Outeiro, con el objetivo de responder a las demandas del vecindario de A Agra do Orzán en esta parte del barrio.

Las mejoras ejecutadas en este tramo de Manuel Deschamps, para mejorar la accesibilidad, supusieron una inversión de 260.000 euros por parte del Ayuntamiento y se suman a las ya realizadas previamente en el viario que conecta O Peruleiro con la calle Barcelona, financiadas con 600.000 euros de fondos Next Generation.