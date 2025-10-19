La renovada calle Deschamps reabrirá al tráfico en próximos días
El Concello ha actuado durante los últimos meses para reurbanizar el tramo comprendido entre Fanny Garrido y la ronda de Outeiro
A Coruña
En los próximos días se reabrirá al tráfico la calle Manuel Deschamps, donde el Concello ha actuado durante los últimos meses para reurbanizar el tramo comprendido entre Fanny Garrido y la ronda de Outeiro, con el objetivo de responder a las demandas del vecindario de A Agra do Orzán en esta parte del barrio.
Las mejoras ejecutadas en este tramo de Manuel Deschamps, para mejorar la accesibilidad, supusieron una inversión de 260.000 euros por parte del Ayuntamiento y se suman a las ya realizadas previamente en el viario que conecta O Peruleiro con la calle Barcelona, financiadas con 600.000 euros de fondos Next Generation.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»