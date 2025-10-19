Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres motoristas heridos al caer en varias zonas de A Coruña

Los accidentes se produjeron en la avenida Salgado Torres, en el paseo marítimo y en Novo Mesoiro

Policía Local y 061 en el accidente en la avenida de Novo Mesoiro

Policía Local y 061 en el accidente en la avenida de Novo Mesoiro / Eloy TP

RAC

A Coruña

Tres motoristas han resultado heridos este domingo al caer de sus vehículos en tres accidentes ocurridos en varias zonas de A Coruña. El 112 Galicia ha informado de que el primero de ellos se registró a las 13.20 horas en la avenida de Novo Mesoiro, donde cayó un motorista. Hasta el lugar se desplazaron el 061 y la Policía Local.

A las 14.50 horas el aviso llegó desde el paseo marítimo, a la altura del número 36, próximo al Aquarium. El conductor de la moto sufrió heridas en una rodilla.

Además, hubo otra caída de un motorista a las 16.00 horas en la avenida Salgado Torres. Sufrió heridas en una mano por el impacto.

