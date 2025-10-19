Vecinos de A Coruña se unen para una limpieza de las calas de San Roque y Labañou

Vecinos de Labañou participaron este viernes en una acción colectiva de limpieza y sensibilización ambiental organizada por la Asociación Vecinal de Labañou Francisco Rodríguez Otero y el ANPA del CEIP de Prácticas, además de la comunidad de personas usuarias de las calas de San Roque asesoradas y bajo la coordinación ecologista Adega y la Oficina de Sostenibilidad de la UDC en el marco de la XIV Limpieza Simultánea de Playas de Galicia.

La actividad, que se desarrolló durante dos horas, reunió a 45 personas voluntarias que retiraron unos 150 litros de residuos (45 kg en total) del entorno marino y del arenal en las calas de San Roque y litoral de Labañou.

En total se cogieron 100 litros de envases ligeros y latas de bebida, 20 litros de residuos de pesca, 2 de vidrio, 3 de papel-cartón, 5 de ropa, 5 de madera pintada, 1 de colillas (cientos de ellas), 1 de excrementos de perro y 13 de otros materiales varios.

Jornada de recogida de residuos en Labañou / LOC

La organización dice que buscaba educar y sensibilizar, con la participación de familias y escolares, y permitió poner en valor el compromiso de la ciudadanía con el cuidado del litoral coruñés.