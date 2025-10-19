Victoria Pascual, criminóloga: «Remedios Sánchez parece tener alta impulsividad y baja percepción del riesgo»

¿Es frecuente que los asesinos en serie sean mujeres?

A escala global, entre un 5% y un 8% de los asesinos en serie son mujeres. Hace unas décadas, el porcentaje estaba entre el 10 y el 15%, pero bajó. Hablamos de una proporción muy baja, bajísima.

En 2006, cuando en pocas semanas Sánchez mató y robó a tres ancianas en sus domicilios y atacó a otras cinco, rondaba ya los 50 años y no tenía antecedentes.

Estamos hablando de un caso realmente excepcional. Las personas que cometen delitos graves suelen tener una carrera delictiva más amplia y empezarla en la época infanto-juvenil. Hay mucha gente que delinque en esa etapa, pero esto desaparece en el 95% de los casos con la edad. El 5% restante es el que va acumulando tipos distintos de delitos y, en ocasiones, cada vez más graves. Sí es cierto que va acumulando lo que nosotros llamamos factores de riesgo: problemas económicos, ludopatía... Pero es cierto que es muy poco común empezar a delinquir con delitos de esa gravedad en una etapa tan madura. Todo apunta a lo que podría ser un estallido muy vinculado a factores situacionales: problemas económicos, el proceso de divorcio, estar, entre comillas, desarraigada de su núcleo familiar... Sobre todo los problemas económicos.

Era una persona que estaba en sus cabales, consciente de sus actos. ¿Cuál es su perfil psicológico?

Sin ser perfiladora, ni tener toda la documentación psicológica de esta mujer, no tiene un trastorno psicótico o delirante, sino que delinque para conseguir un objetivo, en este caso evidentemente económico. Sí se ve una gran deshumanización en estos robos, estamos hablando de agresiones brutales. Podríamos ser una persona con un alto nivel de egocentrismo. Esa deshumanización vendría de la mano de una anulación empática, sin hablar de, porque no podría decirlo, de trastorno psicopático. Sí podríamos hablar de una persona probablemente con un alto nivel de impulsividad, de desinhibición, que no valora la desproporción entre su beneficio y el daño que causa, y probablemente con una baja tolerancia a la frustración. Y es posible que tenga unos altísimos mecanismos de neutralización del crimen. Es decir, que cuenta con una justificación para sí misma sólida. No sé cuál puede ser su mecanismo.

Por los crímenes de Barcelona se la condenó a más de 144 años. ¿Por qué se arriesgó a penas tan altas por algo de dinero y joyas?

Para mí, fundamentalmente, sería por impulsividad y una baja percepción del riesgo. Esto es una opinión muy personal, pero es posible que tenga un nivel elevado de egocentrismo. Considera que los beneficios [del crimen] son por derecho propio, y esto le lleva a no percibir el riesgo, o por lo menos a no considerar tan desproporcionado, los beneficios que consigue con las consecuencias que va a tener.

¿Por qué atacaba a ancianas? ¿Es porque eran víctimas fáciles?

Sí, es un grupo extraordinariamente vulnerable. Su fuerza física normalmente está mermada, oyen peor, escuchan peor... En algunas ocasiones tienen baja percepción del riesgo, sobre todo si la persona al otro lado de la puerta es una mujer de mediana edad, en la que van a confiar. Sánchez entraba en sus casas con artimañas muy creíbles, normalmente pidiendo algún tipo de ayuda. La elección es por la vulnerabilidad, también porque suelen vivir solas, y que además venían también de una generación que tendía a guardar dinero y joyas en casa. Realiza un primer delito, y como finaliza con éxito sigue buscando el mismo patrón. Esto es común en los asesinos en serie.

La Policía cree que Sánchez puede haber matado a una mujer de 91 años durante un permiso penitenciario que se le concedió después de años de buen comportamiento. ¿Le encaja con su perfil?

Me encaja con varias cosas. Sin conocer el caso, el proceso de rehabilitación no siempre es exitoso. Hay determinados perfiles en los que la rehabilitación tiene que tener un proceso largo, y, sobre todo, muy específico y muy adaptado a la persona . En prisión, los asesinos y violadores en serie están en un entorno, entre comillas, protegido, controlado, y que nada tiene que ver con aquel al que se les devuelve. No es poco frecuente ver a personas que han cometido delitos muy graves, que han tenido con un comportamiento perfecto, e incluso ideal, dentro de prisión, que han salido y en poco tiempo han vuelto a delinquir. En la cárcel no tienes necesidad económica, ni la oportunidad de entrar en casas de mujeres mayores, para poder seguir cometiendo este tipo de delitos. Respetando la presunción de inocencia, si se demuestra que efectivamente lo ha hecho [el nuevo crimen], no me llamaría mucho la atención.

El crimen está generando mucho revuelo, pero, ¿deberíamos alarmarnos como sociedad?

España es uno de los países más seguros del mundo en términos de homicidios. Otra cosa es si hablamos de violencia sexual o de género. Entiendo que llame la atención, pero la alarma social no debería existir. Sí rompo una lanza para que a los criminólogos nos dejen entrar en prisiones a realizar estudios [sobre el delincuente]. Nos preparamos con herramientas muy potentes de valoración del riesgo delictivo, que van más allá de lo psicológico, y que estudian, por ejemplo, factores como a qué entorno va a volver, qué situación económica va a tener [el preso que sale] si el detonante ha sido ese...