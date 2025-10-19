Xuxán absorberá casi toda la inversión de la Xunta en vivienda pública en 2026

La Xunta reserva en sus presupuestos de 2026 casi 14,8 millones de euros para el desarrollo de vivienda pública y protegida en la ciudad. Es un millón más que en 2025. Casi toda la inversión se concentra en Xuxán, donde ayer la delegada territorial del Gobierno gallego en A Coruña, Belén do Campo, visitó las obras de un inmueble de 40 viviendas, que cuenta con un presupuesto de 7,7 millones.

Este edificio se completa con otros dos nuevos edificios, uno con 50 viviendas y otro con 14, previstos también en este mismo barrio, ya en ejecución.

La partida presupuestaria prevista permitirá también seguir avanzando en otros proyectos de promoción pública, entre ellos la construcción de 30 viviendas en dos parcelas de la calle Pedro Fernández, 58 viviendas en la parcela de Os Rosais y 11 viviendas en una parcela ubicada en la calle Rei Abdullah, cerca de la plaza Porticada. La inversión autonómica estimada en estas 99 viviendas públicas asciende a cerca de 19 millones de euros. Do Campo recordó que, en el conjunto de la ciudad, la Xunta tiene en marcha 210 hogares públicos.

Monte Mero

Los presupuestos autonómicos de 2026 también incluyen una partida de 1,3 millones de euros para el desarrollo del ámbito de Monte Mero, donde se proyecta la construcción de 4.310 viviendas, de las cuales 80% serán protegidas.E l Proyecto de Interés Autonómico (PIA) correspondiente a esta actuación ya se encuentra en fase de redacción.

El proyecto contempla concentrar las viviendas de protección (las habrá promovidas por la Xunta y de promoción privada) en una franja de «alta densidad» bordeando el nuevo barrio, en la dirección de Alfonso Molina y la Ciudad de las TIC y separadas de estas por estrechas zonas verdes. Los edificios se proyectan, en su mayoría, con una altura máxima de bajo más doce pisos, aunque algunos bajan a ocho. La parte oriental del ámbito, la más cercana a Pedralonga, queda en su mayoría sin edificar y con un gran parque de casi 90.400 metros.