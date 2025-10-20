«Sin acceso a la banca, la movilidad social se dificulta»

¿Qué es la exclusión financiera?

Las limitaciones para acceder al sistema y utilizar productos o servicios. La exclusión máxima sería no poder abrir una cuenta bancaria, pero hay otras cosas, como el acceso al crédito, las hipotecas... España es un país altamente bancarizado, pero con desigualdades sociales muy potentes y marcadas.

¿A quiénes afecta y por qué?

Están los mayores, con una exclusión digital, y desigualdades socioeconómicas, pequeños empresarios, las personas jóvenes... También habitantes de zonas rurales, que están marginados, tanto digitalmente como en presencia de la banca. Y, obviamente, las personas con pocos ingresos, inmigrantes... Hay una estructura de acumulación de desventajas. Que una persona tenga bajo nivel educativo se puede combinar conque sea mayor, joven o que tenga bajos ingresos.

Analizó el papel de las Fintech.

Son empresas que, con la ayuda de las tecnologías de la información, ofrecen servicios que antes solamente ofrecían los bancos, como Bizum. Hay muchas empresitas porque te ofrecen créditos.

¿Y ayudan?

Entraron en el mercado financiero con la promesa de incluir, pero en España siguen perpetuando dinámicas de segmentación. Prefieren a usuarios que ya están bancarizados. Dentro de la exclusión hay grados, los jóvenes y los pequeños empresarios son los más metidos en el sistema, pero estas compañías no tienen ninguna clase de política o intención efectiva, de incluir a personas que viven en las zonas rurales, de bajo nivel educativo, o migrantes, los colectivos menos atendidos.

Analiza las criptomonedas.

Ventajas para las personas que son excluidas financieramente, a nivel pragmático no tienen. Necesitas un nivel de conocimiento elevado, infraestructura... Cuando empezó este movimiento se veía como democratización de las finanzas eliminación de intermediarios... Pero esa promesa no se cumple, por lo menos por ahora.

Entrevistó a 24 jóvenes.

Eran personas de entre entre 18 y 35 años, sin grandes ingresos, y una situación de dependencia hacia sus familias, hacia sus padres, muy importante. Quería analizar la autoexclusión financiera: cuando una persona, aunque teóricamente los productos y servicios están a su alcance y no se les han denegado, no creen que les vayan a conceder un crédito y no lo intentan. Se veía que ante su situación socioeconómica en cuanto a el acceso a la vivienda, paro, precariedad laboral, llevaba a que no haya confianza a la institución bancaria. Esta situación se agrava muchísimo si no hay apoyo familiar.

¿Esta desconfianza aumentó?

Se veía una transmisión de valores y miedo a partir de la crisis, porque viene muy vinculado a sus familias y a sus padres, que realmente la crisis tiene todavía muchísima presencia en esto. La raíz ya no solamente se enfoca en la situación actual de estas personas, sino también en estas ideas heredadas.

¿Qué problemas crea la exclusión financiera, y cómo combatirla?

Se acumulan desventajas, incluso recurrir a mecanismos informales de financiación que pueden ser muy peligrosos. Son personas que tienen mucho riesgo de estancarse, la movilidad social se dificulta mucho, y la recuperación de su situación, que tiene que ver con momentos de vulnerabilidad, como falta de ingresos o documentación, se hace muy difícil. Las redes afectivas son las que dan soporte o no te lo dan, y me parece que a nivel de sociedad es un peligro muy grande el recaer sobre este tipo de dinámicas. Siempre se habla de educación financiera y efectivamente, se necesita, pero las dinámicas recaen más sobre otro tipo de temáticas. Se vinculan muchísimo con la vivienda, por ejemplo, que es un tema muy transversal. Si las personas no se pueden costear un alquiler, la parte de inclusión financiera se hace muy difícil. Creo que tenemos que actuar sobre el trabajo y la vivienda.