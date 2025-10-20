Condenado a un año y ocho meses de prisión después de que la Policía le encontrase heroína en Monte Alto

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un año y ocho meses de prisión a un hombre al que la Policía Nacional intervino varias papelinas de heroína mientras circulaba con su coche por las inmediaciones del barrio de Monte Alto. Posteriormente, los agentes intervinieron más droga, por valor de 2.500 euros, en su domicilio. El fallo suspende la condena a cambio de que no cometa otros crímenes.

El hombre, según señala la sentencia, tiene antecedentes penales, aunque son «no computables a efectos de reincidencia», por lo que quizás se trata de delitos diferentes al narcotráfico.

El 23 de mayo de 2023 estaba circulando en un coche por la zona de Monte Alto cuando fue interceptado por agentes de la Unidad de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Nacional, que registraron el vehículo. Según considera probado la Audiencia Provincial, en un habitáculo situado debajo del volante tenía nueve papelinas de heroína, que se le intervinieron junto con un móvil y 240 euros en efectivo.

Unas semanas más tarde, el 2 de junio, el condenado acompañó a agentes de la Policía Nacional al trastero de su domicilio habitual. Allí, los policías encontraron una bolsa de heroína con un peso de algo más de 22,5 gramos. La sustancia tenía diferentes grados de pureza, pero su valor conjunto en el mercado es de 2.500 euros, siempre de acuerdo con lo que estima probado la Audiencia Provincial. Esta también considera que el condenado destinaba la heroína a la venta para terceras personas.

La Audiencia Provincial considera al hombre culpable de un delito de tráfico de drogas y lo condenado a 20 meses de prisión, si bien suspende la condena, por un periodo de tres años, «con la condición de que no vuelva a delinquir durane dicho periodo de tiempo». Las drogas intervenidas se destruirán, y el dinero y el teléfono móvil serán decomisados.

El hombre tendrá que pagar una multa de 2.400 euros, y también deberá correr con las costas causadas, indica el fallo, que también señala que es firme y, por tanto, en principio no podrá ser recurrido ante otro tribunal.