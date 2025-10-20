A Coruña reunirá a 171 parejas en el octavo Campionato Galego de Mus
A Coruña
El Casino de A Coruña será sede, este fin de semana, del octavo Campionato Galego de Mus, en el que participarán 171 parejas de toda Galicia clasificadas en torneos locales. La inauguración tendrá lugar el viernes 24 de octubre a las 19.45 horas y la fase final se celebrará el domingo entre las 12.30 y las 14.00 horas. El evento está organizado por la Federación Galega de Mus y la Asociación Amigos Mus da Coruña, con el apoyo del Ayuntamiento. En la presentación, el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que el campeonato «mantiene vivas las tradiciones culturales y deportivas».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»