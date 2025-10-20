Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña reunirá a 171 parejas en el octavo Campionato Galego de Mus

Presentación del octavo Campionato Galego de Mus. | LOC

Inés Vicente Garrido

A Coruña

El Casino de A Coruña será sede, este fin de semana, del octavo Campionato Galego de Mus, en el que participarán 171 parejas de toda Galicia clasificadas en torneos locales. La inauguración tendrá lugar el viernes 24 de octubre a las 19.45 horas y la fase final se celebrará el domingo entre las 12.30 y las 14.00 horas. El evento está organizado por la Federación Galega de Mus y la Asociación Amigos Mus da Coruña, con el apoyo del Ayuntamiento. En la presentación, el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que el campeonato «mantiene vivas las tradiciones culturales y deportivas».

