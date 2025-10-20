Declarados como BIC los murales de Urbano Lugrís en la calle Olmos de A Coruña

La Xunta ha declarado este lunes como Bien de Interés Cultural (BIC) los murales del pintor Urbano Lugrís que se encuentran en un local abandonado de la calle Olmos de A Coruña.

Se trata de doce piezas de Lugrís, que datan de febrero de 1951, situadas en un antiguo restaurante de la calle Olmos y realizadas con la técnica 'a secco' y pintura al óleo, que constituyen una obra de "mucho valor artístico" y con una "construcción compleja".

Murales de Urbano Lugrís en el antiguo restaurante Fornos / CEDIDAS

Así lo ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, celebrado en esta ocasión en Celanova (Ourense). Según ha destacado, en esta obra "la pintura y la arquitectura forma parte de un todo" y "es el único mural de estas características que se conserva de Lugrís".

Por lo tanto, para asegurar su protección, la Xunta ha decidió hoy su declaración como BIC, con lo que ya ascienden a 792 los bienes con esta denominación en Galicia.

La Xunta adquirió los murales por 36.000 euros, tras iniciar el año pasado el procedimiento para su declaración como BIC, y su intención es rehabilitarlos, ya que se encuentran en mal estado.

La incoación del expediente para este reconocimiento como BIC de los murales de Lugrís en la calle Olmos, en la categoría de monumento, salió publicada el martes 5 de marzo de 2024 en el Diario Oficial de Galicia (DOG).