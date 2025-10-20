Dos detenidos en A Coruña por robar el equipaje de una turista en la estación de autobuses

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a dos hombres por el robo del equipaje de una turista en la estación de autobuses de la ciudad. Las detenciones son fruto de la labor de la Unidad Especializada de la Brigada Móvil–Policía en el Transporte, responsable de la prevención de la delincuencia común y organizada itinerante mediante registros y controles aleatorios de viajeros y equipajes, así como la asistencia y auxilio humanitario, siendo su zona de actuación todas las instalaciones de transporte público.

Agentes de esta unidad fueron requeridos por una ciudadana extranjera que se encontraba de turismo en la ciudad de A Coruña. La víctima relató que le habían sustraído su equipaje y todos sus enseres personales del interior de las taquillas de la estación de autobuses. Entre los objetos robados se encontraba un dispositivo informático de trabajo con información sensible y de trascendencia, según informa la policía en un comunicado.

En estrecha colaboración con personal de seguridad privada y unidades del Grupo de Atención al Ciudadano, los agentes lograron identificar a los presuntos autores del robo y, tras una investigación más exhaustiva, los policías de la Brigada Móvil lograron determinar la ubicación de los ladrones, quienes residían en una localidad limítrofe de la provincia de A Coruña. Un dispositivo policial en la zona concluyó con la detención de los dos delincuentes.

La policía destaca que durante el periodo estival se ha intensificado la difusión de consejos de seguridad, recomendaciones y advertencias de potenciales peligros en zonas turística, tanto en medios de transporte como en sus instalaciones, lo que ha supuesto una mayor colaboración ciudadana con la Policía Nacional y ha mejorado --según exponen las autoridades en un comunicado-- la prevención de los delitos y la seguridad de los ciudadanos en Estaciones de Tren y Autobuses.