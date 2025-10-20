Diego González Rivas pelea con un robot en China

El doctor coruñés Diego González Rivas recorre el mundo para realizar y enseñar cirugía torácica mínimamente invasiva. Ahora se encuentra en China, una aventura que va contando a través de sus redes sociales. Más allá de la medicina, esta vez compartió un vídeo de una pelea con un robot humanoide en Lanzhou. En plena calle, el robot parece que se enfrenta a los que lo rodean, que no dudan en sacar el móvil para grabar lo que ocurre. González Rivas no duda y se pone a pelear. Pero... ¡sorpresa! sale perdiendo y acaba tirado en el suelo. «Pues no ha sido buena idea pelearme con un robot, menuda paliza me he llevado. Así es la vida», bromea el coruñés en el vídeo.