Si no lo leo no lo creo
Diego González Rivas pelea con un robot en China
ANTÓN PERULEIRO
El doctor coruñés Diego González Rivas recorre el mundo para realizar y enseñar cirugía torácica mínimamente invasiva. Ahora se encuentra en China, una aventura que va contando a través de sus redes sociales. Más allá de la medicina, esta vez compartió un vídeo de una pelea con un robot humanoide en Lanzhou. En plena calle, el robot parece que se enfrenta a los que lo rodean, que no dudan en sacar el móvil para grabar lo que ocurre. González Rivas no duda y se pone a pelear. Pero... ¡sorpresa! sale perdiendo y acaba tirado en el suelo. «Pues no ha sido buena idea pelearme con un robot, menuda paliza me he llevado. Así es la vida», bromea el coruñés en el vídeo.
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»