Los Gardacostas y la Policía requisan 25 kilos de percebe a cuatro furtivos en las proximidades de la Torre de Hércules

Los Gardacostas de Galicia y la Unidade de Policía Nacional Adscrita (UPA) interceptaron a cuatro furtivos el pasado 14 de octubre en la zona de la Torre de Hércules y les decomisaron 25 kilos de percebe, así como material que utilizaban para sus "prácticas furtivas". Según señala el Gobierno gallego, la operación fue posible "gracias a la alerta" de los vigilantes de la Cofradía de Pescadores coruñesa.

A los supuestos infractores se les tramitaron actas de sanción, por infracción de la Lei de Pesca de Galicia, y el marisco decomisado fue entregado en dos centros benéficos de la ciudad. El operativo, señala la Xunta, se enmarca "en el refuerzo realizado por la UPA", en colaboración con Gardacostas y las cofradías, en el ámbito de la lucha con el furtivismo. "El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos", tanto en la propia extracción como en la venta, transporte y distribución del producto.

Pocos días antes de esta actuación, un operativo de Gardacostas de Galicia, con el apoyo de la Policía Autonómica, realizó una intervención contra el furtivismo este martes en la zona del Aquarium Finisterrae, en A Coruña, cerca de la península de la Torre de Hércules. Los agentes levantaron seis actas por presuntas infracciones y requisaron trece kilos de percebe, que fueron identificados y entregados a un centro benéfico.

Además del marisco decomisado, los Gardacostas se hicieron también con varias herramientas: dos raspetas, el mismo número de salabardos (un tipo de red de mano) y una linterna. De acuerdo con las cifras de la Xunta, las incautaciones de pescado y marisco a furtivos en la costa entre Malpica y Sada, que incluye A Coruña se multiplicaron el año pasado. De algo menos de 1.200 toneladas en 2023 se pasó a 4.223, y los decomisos de crustáceos, la modalidad que más perjudican a los mariscadores coruñeses, se multiplicaron por 3,8 hasta los 1.323 kilos, en su mayoría de centolla.