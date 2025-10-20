El gato que ganó el Óscar, en A Coruña

En cada edición, Animacción parece crecer con la misma naturalidad con la que se mueve la animación. Lo hace a base de ilusión, trabajo y la convicción de que la cultura debe ser accesible para todos. «Si alguien quiere ver la mejor animación del mundo, la puede ver en Animacción», asegura Tomás Conde, presidente de la Asociación Ánimas Anónimas, la entidad que impulsa este festival internacional que, del 27 de octubre al 1 de noviembre, transformará A Coruña y Vigo en los dos centros neurálgicos del cine animado en Galicia.

El certamen, que llega a su novena edición, vuelve a ser una ventana abierta al talento mundial, con una programación que une la técnica más puntera y la sensibilidad artística de autores de los cinco continentes. Entre las proyecciones más esperadas destacan Flow, la cinta protagonizada por un gato que conquistó el Óscar 2025 a mejor largometraje de animación, y Memorias de un caracol, una joya del stop-motion que también participó en la última gala de los premios de Hollywood. «Son películas que rara vez llegan a las salas o a las plataformas. Que estén aquí, y además con entrada libre, es una maravilla cultural», celebra Conde.

El festival no solo busca exhibir, sino «crear vínculos entre la animación y su público». En cada sesión, los espectadores se convierten en jurado mediante un sencillo código QR con el que pueden votar su obra favorita. «Nos gusta que sean ellos quienes decidan el premio principal. Así se genera un vínculo real entre quien crea y quien mira», explica Conde.

Una parte esencial de ese compromiso está en el ámbito educativo. Animacción ofrece proyecciones gratuitas a los colegios, pensadas para alumnos de sexto de Primaria. «Las sesiones para los colegios son esenciales. Los niños no solo se divierten, también aprenden», comenta el director. La actividad, diseñada para encajar en una clase de 45 minutos, permite a los más pequeños votar y reflexionar sobre lo que ven. «Ahí empieza todo —añade—, cuando un niño se da cuenta de que detrás de un dibujo hay una historia que emociona».

La programación incluye también la sección Panorama Galicia Retro, una ventana al talento gallego que ha marcado el siglo XXI. Es una mirada hacia atrás, pero con el foco puesto en el futuro. «Aunque este año haya menos cortos gallegos a concurso, queríamos homenajear a los pioneros de nuestra animación y recogimos varios cortos. Aquí hay creatividad, técnica y un amor enorme por el oficio», resalta Conde. La iniciativa reivindica una generación de autores que, desde estudios pequeños y con recursos limitados, lograron situar a Galicia en el mapa de la animación europea.

Entre los nombres propios que acompañarán esta edición figuran Salvador Simó, ganador del Goya por Buñuel en el laberinto de las tortugas, y Juan Pablo Zaramella, creador del multipremiado Luminaris y preseleccionado a los Óscar por Pasajero. Ambos ofrecerán charlas abiertas al público en la Real Academia Galega de Belas Artes, en pleno corazón de A Coruña. «Son referentes mundiales, y su presencia nos conecta con lo mejor del panorama internacional. Además, lo hacen desde la cercanía, sin alfombras rojas ni distancias», asegura Conde.

Pero Animacción no solo mira al arte: también mira al mundo. Este año incorpora una vertiente solidaria que pone el foco en Palestina. A través de una «taquilla inversa», el público podrá realizar donaciones voluntarias tras las proyecciones de cortos y documentales. El dinero recaudado se destinará directamente a sus autores. «La animación también puede ser una forma de resistencia», reflexiona el director.

«Queremos que la gente salga de las salas con la sensación de haber viajado. Porque la animación, más que un género, es una manera de mirar el mundo», concluye Tomás Conde, con la serenidad de quien sabe que el dibujo, cuando se mueve, también puede cambiar algo más que una pantalla.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidade da Coruña acogerá la exhibición inaugural de la sección general a concurso el lunes 27 a las 12.30 horas. A partir de ahí, el festival se expandirá por toda la ciudad. La Filmoteca de Galicia, la Real Academia de Bellas Artes, el Fórum Metropolitano, entre otros, y varios espacios de Vigo serán los escenarios que acogerán las proyecciones, talleres y encuentros con autores de esta nueva edición de Animacción.