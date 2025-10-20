Graves daños estructurales retrasan la obra del edificio de la Seguridad Social

Las obras del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) permanecen paralizadas y sin fecha concreta de reanudación desde este verano. El organismo ordenó detener la ejecución de las obras de forma temporal el pasado junio, al detectar «problemas en la estructura portante y la fachada» del inmueble. Una serie de daños que, tal y como detalla el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita del grupo del PP en el Congreso, son «imposibles de haber sido detectadas» en el momento de redactar el proyecto de obras, dado que, justifica, entonces el edificio se encontraba en uso. La Tesorería estima que las obras puedan reiniciarse «en otoño» sin concretar fecha, y que, desde su reanudación, puedan estar listas en el plazo de un año, «lo que supondría un previsible horizonte temporal de otoño de 2026», detallan.

El Gobierno asegura que, tras constatar indicios de estas «patologías estructurales», la dirección facultativa ordenó llevar a cabo una serie de catas y trabajos específicos para determinar «con la mayor exactitud posible» el estado de la fachada y la estructura. Estas actuaciones incluyeron la elaboración de un informe de inspección para determinar l profundidad de carbonatación de la estructura.

El Gobierno asegura que, tras la realización de estos trabajos, se constató que «la totalidad» de la estructura estaba afectada por estos daños, y que presentaba una carbonatación que alcanzaba las armaduras que componen los elementos constructivos, por lo que «era necesaria» su protección, con el fin de reducir la aparición de fisuras y, como consecuencia, la «pérdida de resistencia» de las armaduras si la oxidación seguía avanzando.

Debido a estas coyunturas detectadas, la dirección de las obras consideró que era necesario modificar el proyecto en diciembre del 2022, lo que implicaría «la necesario suspensión total de las obras». Una suspensión que, finalmente, pudo ser parcial, al existir unidades de obra del proyecto original que sí podían realizarse en verano al no estar afectadas por estos cambios. Una vez aprobada esta modificación y la reanudación de la obra, explica el Gobierno central, la dirección de obra consideró que era necesario una segunda modificación para incorporar las variaciones detectadas durante el desarrollo de la reforma, que eran, defienden, «totalmente imprevisibles», ya que afectaban a elementos ocultos y de «imposible acceso previo». La situación, detallan, afecta a la cubierta de la sala de juntas, ejecución de vidrio curvo, solado de terrazas, recrecido para pavimentos de ocho centímetros de espesor o vidrieras existentes en el edificio. La Administración central señala que, debido a estas incidencias, «el volumen de trabajo que se podía seguir ejecutando» hasta disponer de este segundo proyecto modificado era «muy limitado», lo que justificaba, abundan, la suspensión total.

El edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social de la plaza de Vigo, construido en 1950, dejó de prestar servicios hace cuatro años debido al inicio de las obras de rehabilitación, que, en principio, iban a extenderse un mínimo de 30 meses, plazo que se dilata ahora por estos cambios. El organismo trasladó sus dependencias al entresuelo del número 18-20 de la calle Fernando Macías.