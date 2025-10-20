¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 20 de octubre

Recorrido por la obra de Álvarez de Sotomayor

11.00 horas | La exposición conmemora el 150 aniversario del nacimiento del artista. Más información.

Fundación Barrié | Cantón Grande, 9

Viaje a Ítaca para aprender educación financiera

Ana Carro

17.30 horas | Afundación recrea el viaje de Ulises para hablar de inflación o ahorros. Más información.

Afundación | Cantón Grande, 8

Encuentro con Carmen Villar y Pedro del Pozo en la biblioteca del Fórum

19.00 horas | Encuentro con Carmen Villar y Pedro del Pozo bajo el título A dúas voces. Un diálogo que mezclaa reflexión, memoria y esperanza.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1

Dolores Barral ingresa en el Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses

19.00 horas | Acto de lectura del discurso de ingreso como Numeraria del Instituto Cornide, de Dolores Barral Rivadulla.

Palacio de María Pita | Plaza de María Pita

Historia de mujeres gallegas y salud mental

19.00 horas | Las investigadoras Carmen V. Valiña y Montse Fajardo conversarán sobre mujeres, historia y salud mental en Galicia.

Librería Galgo Azul | Gramela, 16

Conferencia de la magistrada Raquel Blázquez

19.30 horas | La magistrada del Supremo hará balance del primer semestre de funcionamiento de la obligatoriedad de la conciliación previa a la vía judicial.

Real Academia Jurisprudencia | Pintor Sotomayor, 1

Nueva sesión de Cineclub Bóveda: ‘Quien ama la tierra’

20.00 horas | Proyección del documental Wer die Erde liebt, realizado por Joachim Hellwig, Uwe Belz, Jürgen Böttcher y Harry Hornig. Lo organizan la asociación Alexandre Bóveda en colaboración con el Instituto Goethe.

Asociación Alexandre Bóveda | San Andrés, 36