Inauguradas las escaleras mecánicas de Adelaida Muro

El barrio de Monte Alto ya tiene un nuevo itinerario accesible de tránsito, gracias a la inauguración, este lunes, de las escaleras mecánicas que unen la calle Adelaida Muro con Ángel Rebollo, un elemento de movilidad vertical muy demandado por los vecinos para salvar las escaleras que conectan ambas vías paralelas.

La alcaldesa, Inés Rey, se acercó a la zona este lunes por la mañana junto a la concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz, el edil de Cultura, Gonzalo Castro, y algunos vecinos de la zona, con el fin de presentar la obra, la primera esalera mecánica techada con una cubierta de metacrilato, pensada, señaló la regidora, "para que el mecanismo de las mismas no sufra inclemencias meteorológicas como ocurre en otras partes de la ciudad", tales como en el mercado de San Agustín o en Pintor Vilar Chao.

Esta obra, dotada con una inversión de 1,1 millones, procedentes de la segunda convocatoria de fondos europeos Next Generation, se trata de una actuación "que conllevó un gran trabajo" debido a la pendiente "complicada" y a que había "bastante roca y espacio estrecho", detalló la alcaldesa, que quiso felicitar a la empresa responsable del trabajo. Sobre la siguiente actuación de movilidad vertical en el horizonte municipal, la concejala, Noemí Díaz, avanzó que están "estudiando la posibilidad" de instalar una cubierta en las escaleras de Maestro Clavé, para proteger la infraestructura.