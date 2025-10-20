La Oreja de Van Gogh anuncia su segunda fecha en A Coruña tras agotar entradas
Las entradas para asistir al concierto pueden adquirirse a precios que van desde los 50 a los 70 euros
La expectación generada por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha obligado a colgar el cartel de ‘completo’ en la primera fecha anunciada en A Coruña de la gira ‘Tantas cosas que contar’, programada para el próximo 11 de septiembre de 2026 en el Coliseum. La banda donostiarra ha anunciado un segundo concierto, al día siguiente, con entradas que van entre los 66 euros en pista a los 70 euros en tendido bajo y que pueden adquirirse desde la web oficial, laorejadevangogh.com. "¡Están literalmente volando las entradas y se están abriendo por tanto nuevas fechas!", comenta el grupo en redes sociales.
Han pasado casi 18 años desde que Amaia Montero dejó de formar parte de La Oreja de Van Gogh y fue sustituida por Leire Martínez, que ahora ha empezado su carrera en solitario.
Sin embargo, el grupo cambia con respecto a casi dos décadas, ya que el guitarrista Pablo Benegas decidió apartarse para explorar "nuevos retos profesionales".
