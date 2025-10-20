Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Oreja de Van Gogh anuncia su segunda fecha en A Coruña tras agotar entradas

Las entradas para asistir al concierto pueden adquirirse a precios que van desde los 50 a los 70 euros

Una imagen del cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh.

Una imagen del cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh.

RAC

La expectación generada por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha obligado a colgar el cartel de ‘completo’ en la primera fecha anunciada en A Coruña de la gira ‘Tantas cosas que contar’, programada para el próximo 11 de septiembre de 2026 en el Coliseum. La banda donostiarra ha anunciado un segundo concierto, al día siguiente, con entradas que van entre los 66 euros en pista a los 70 euros en tendido bajo y que pueden adquirirse desde la web oficial, laorejadevangogh.com. "¡Están literalmente volando las entradas y se están abriendo por tanto nuevas fechas!", comenta el grupo en redes sociales

Han pasado casi 18 años desde que Amaia Montero dejó de formar parte de La Oreja de Van Gogh y fue sustituida por Leire Martínez, que ahora ha empezado su carrera en solitario.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, el grupo cambia con respecto a casi dos décadas, ya que el guitarrista Pablo Benegas decidió apartarse para explorar "nuevos retos profesionales".

TEMAS

  1. El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
  2. El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
  3. Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
  4. Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
  5. Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
  6. La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
  7. Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
  8. Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»

La Xunta retrasa a 2029 casi la mitad de la inversión pendiente para ampliar el Chuac

La Xunta retrasa a 2029 casi la mitad de la inversión pendiente para ampliar el Chuac

Nicolás Atanes, divulgador: "Aplicando las matemáticas podemos asegurar que hay al menos un día al año en que cumplen años 667 personas en A Coruña"

Nicolás Atanes, divulgador: "Aplicando las matemáticas podemos asegurar que hay al menos un día al año en que cumplen años 667 personas en A Coruña"

La Oreja de Van Gogh anuncia su segunda fecha en A Coruña tras agotar entradas

La Oreja de Van Gogh anuncia su segunda fecha en A Coruña tras agotar entradas

Inauguración de las escaleras mecánicas de Adelaida Muro, en Monte Alto

Inauguración de las escaleras mecánicas de Adelaida Muro, en Monte Alto

El juzgado avala el despido del líder del STL por su papel en la huelga de basura de A Coruña

El juzgado avala el despido del líder del STL por su papel en la huelga de basura de A Coruña

Inauguradas las escaleras mecánicas de Adelaida Muro

Inauguradas las escaleras mecánicas de Adelaida Muro

Los murales de Urbano Lugrís de la calle Olmos ya son BIC

Los murales de Urbano Lugrís de la calle Olmos ya son BIC

Los Gardacostas y la Policía requisan 25 kilos de percebe a cuatro furtivos en las proximidades de la Torre de Hércules

Los Gardacostas y la Policía requisan 25 kilos de percebe a cuatro furtivos en las proximidades de la Torre de Hércules
Tracking Pixel Contents