PSOE y BNG reprochan baja inversión de la Xunta en la ciudad en 2026 y el PP la ve mayor que este año

«La inversión de la Xunta en la ciudad sigue siendo paupérrima», manifiesta el Gobierno local socialista sobre los presupuestos autonómicos de 2026 para A Coruña, mientras que el BNG asegura que «A Coruña continúa sin existir a ojos del Gobierno gallego». El portavoz local del PP, Miguel Lorenzo, cuantifica en 710 millones la inversión en el municipio, un 6,8% más que el año pasado y más del triple del incremento de las cuentas gallegas.

Para los socialistas, «un año más se demora el Chuac» al dejar gran parte de la inversión para 2029 y años posteriores, y, aunque celebran la previsión para vivienda, destacan que «es prácticamente lo mismo que dedica el Ayuntamiento, teniendo la Xunta 50 veces más presupuesto» y pese a casi la mitad son fondos estatales. Para el Ejecutivo municipal, los presupuestos gallegos anteriores «no fueron realistas porque dejaron sistemáticamente sin ejecutar más de 130 millones que presuntamente iban a destinar al Chuac», mientras que los de 2026 son «menguantes y sin ninguna ambición».

Para el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, el proyecto presupuestario refleja «el compromiso de Alfonso Rueda con nuestra ciudad» y contrasta sus rebajas fiscales con las subidas de tasas de los Gobiernos del Estado y municipal.

Entre las partidas que destaca figuran los 15 millones para vivienda, de los que 13 serán para viviendas públicas en Xuxán y 1,3 para desarrollo de suelo en Monte Mero, lo que contrapone con la falta de noticias sobre los pisos de la Sareb prometidos por el Gobierno.

En sanidad menciona los 43,7 millones para el Chuac, los 4,4 para el centro de salud de Santa Lucía y 1,7 para nuevos equipamientos. «A Inés Rey le molesta que la Xunta invierta en sanidad, pero los coruñeses pueden estar tranquilos: las obras del Nuevo Chuac avanzan y habrá centro de salud en Santa Lucía a pesar de las demoras municipales», afirma Lorenzo.

La concejala nacionalista Mercedes Queixas considera que la previsión para el Chuac «revela el considerable retraso de las obras de ampliación del hospital» y que la partida para vivienda es «peor» que la de este año. «La Xunta está dimitiendo de sus responsabilidades a la hora de afrontar la emergencia habitacional que sufre nuestra ciudad», apunta Queixas, quien denuncia el traslado a este presupuesto de partidas que figuraban en el anterior, como la de la residencia Torrente Ballester y el centro formativo de la Ciudad de las TIC, además de la reducción de las partidas para las obras en centros educativos, que se rebajan en un 50% en dos años.