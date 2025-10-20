El tiempo en A Coruña: alerta amarilla hoy en el litoral coruñés

El tiempo en A Coruña pisa ya el escenario del otoño al que Galicia está acostumbrada y deja atrás el sol y las temperaturas de verano registradas la semana pasada para dejar paso hoy a una alerta amarilla que se activará esta tarde en el litoral coruñés. Con las calles llenas de hojas arrancadas de los árboles por las fuertes rachas de viento de este domingo a primera hora, este lunes 20 de octubre el decorado otoñal repetirá viento fuerte y además acompañado de lluvia, paraguas y capuchas, aunque de momento se resisten a bajar las temperaturas.

Meteogalicia avanzaba ayer que la de hoy será una jornada con alternancia de nubes, claros y chubascos tanto por la mañana como por la tarde.

A partir de las 18.00 horas estará activo el aviso amarillo por mar de viento en el litoral de A Coruña y en prácticamente todo el litoral de la provincia coruñesa. Se esperan rachas de fuerza 7 y la alerta estará activa hasta las seis de la madrugada del martes.

Las temperaturas hoy en A Coruña se mantendrán entre los 18 grados de mínima y los 20 de máxima, así que parece que los termómetros se bajan del calor del veroño de las últimas jornadas pero se resisten a instalarse en la media del otoño y siguen en valores por encima de lo esperado a estas alturas del año.

¿Y qué pasará los próximos días? Mañana martes día 21 se mantiene la previsión de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada, con temperaturas sin cambios. Y el miércoles día 22 será previsiblemente un día más gris, con chubascos durante la mañana y menos probabilidad de lluvias ya por la tarde, aunque de noche regresarán las precipitaciones. Para el resto de esta semana Meteogalicia avanza que Galicia continuará con circulación del suroeste, que aportará inestabilidad y cantidades significativas de lluvia, con temperaturas suaves. A partir del domingo la tendencia apunta a la entrada de aire más frío. Más información.