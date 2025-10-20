La Xunta retrasa a 2029 casi la mitad de la inversión pendiente para ampliar el Chuac

El grueso de las inversiones previstas de la Xunta en la comarca coruñesa en 2026, como en ejercicios pasados, con la ampliación del Chuac, pero las cuentas provisionales del próximo año, presentadas este lunes, confirman el retraso del proyecto. Si en el presupuesto de 2024 la Xunta preveía destinar 101,8 millones a las obras del hospital en la anualidad de 2026, y este año el cálculo se rebajó a 64,2 millones, ahora se reduce a 43,8. Siempre según los cálculos de la Xunta, en 2027 se invertirían más de 100 millones y en 2028 otros 90, con cerca de la mitad de la inversión pendiente, 221,7 millones de euros, para 2029 y los ejercicios siguientes.

De acuerdo con el cronograma que la Xunta le presentó al Concello este mes, la demolición del Hotel de Pacientes terminará este año y los trabajos de los accesos, ya empezados, terminarán en 2027, el mismo año en el que acabará la obra de la Torre Polivalente. Pero el año que viene aún tiene que empezar la fase 2, la principal, que incluye la construcción de dos bloques y llegará hasta 2031. Para la tercera y última fase no hay fecha. El Chuac recibirá este año, según cálculos aportados por la Xunta, otros 1,7 millones para cuestiones como la ampliación del gimnasio o nuevo equipamiento.

También en el ámbito sanitario, en 2026 se prevé ejecutar, finalmente, la reforma del mercado de Santa Lucía, que incorporará un centro de salud en ese edificio. El Concello, que ejecuta la obra y reparte pagos con la Xunta, prevé empezar a finales de este año las obras, y el Sergas incluye, en las cuentas de 2026, una transferencia de algo más de 4,4 millones para financiarlas. A mayores, hay algo más de 722.000 euros para una unidad de reproducción asistida, y 1,1 millones para reparar las galerías del Abente y Lago.

La reforma de la residencia Torrente Ballester, un proyecto al que la Xunta dio luz verde este año y que durará 24 meses, tenía la previsión de gastar 1,6 millones en 2025. Pero la Xunta retrasa los 3,8 millones de inversión total a 2026. Otros cuatro millones irán para poner en funcionamiento la residencia de Eirís que financió la Fundación Amancio Ortega, y que el Gobierno gallego quiere abrir a finales de este año.

También repite en las cuentas, dado que no se ejecutó, el centro de formación de la Ciudad de las TIC, para el que la Xunta reserva este año 4,1 millones de euros. En 2025 fueron 4,3, pero los trabajos no arrancaron y solo hubo algunos gastos previos: la Xunta contrató este septiembre, por 150.000 euros, la redacción del proyecto básico y de ejecución. Para la restauración de la cubierta de la Orden Tercera, con 550.000 euros de presupuesto, se reservan 300.000 en 2026.

En cuanto a los fondos para centros de investigación universitarios, el Citic recibirá 2,1 millones y el CICA otros 1,9, lo mismo que este año. Para el Citeec irán cerca de 700.000 euros, y el centro tecnológico ITG, este ya no universitario, cerca de 400.000. La Xunta indica que se reservan 100.000 euros para empezar el proyecto de una «nueva residencia universitaria», aún sin parcela definida.

La Xunta aportó este año 3,3 millones al Consorcio para la Promoción de la Música, que gestiona la Orquesta Sinfónica y que arrastra problemas económicos, según critica el Concello, por los recortes de la aportación autonómica en ejercicios pasados. La Consellería de Cultura subirá su transferencia en 2026 a los 3,6 millones.

La segunda de las inversiones del presupuesto de 2025 era la estación intermodal, con 16,6 millones de euros que ahora desaparecen, pues la previsión de la Xunta es acabar la parte de las obras que le corresponde durante este mismo año. En las cuentas sí estarán los algo más de 930.000 euros de las obras para mejorar el entorno de la Torre de Hércules que está contratando. n cuanto a los centros educativos, fuentes de la Xunta cifran en 4,3 millones las obras en la ciudad, incluyendo 2,2 millones para el centro Ánxel Casal, otro millón para el instituto Agra do Orzán y 400.000 euros para el Paseo de los Puentes. El CIFP de Imaxe e Son, que sí aparece desagregado, recibirá unos 671.000 euros.

Inversiones para Monte Mero

En vivienda, el Gobierno gallego mantiene inversiones similares a las de este año, pero entra, por primera vez, el proyecto de Monte Mero. Para 2025 reservó 13,8 millones de euros para la construcción de pisos de promoción pública en Xuxán y millón y medio para adquirir suelo y construir vivienda. Para 2026, la Xunta dedica 13,2 millones a la construcción de vivienda, otros 1,34 millones a desarrollo de suelo en Monte Mero, donde el Gobierno gallego planifica 771 viviendas libres y 3.254 protegidas. Por el momento aún se están realizando trámites, y las obras de urbanización todavía se contemplan para 2028. Otros 220.000 euros irán para el programa Rexurbe, por el que la Xunta rehabilita edificios ya construidos.

Coruña Marítima, en la que participa la Xunta junto con otras administraciones, abrió este año un concurso para rediseñar los muelles interiores de la ciudad. La Xunta aportará, según sus cuentas, 225.000 euros en 2026 y 302.500 el que viene. El Gobierno gallego también indica que aportará 280.000 euros para el edificio que se instalará junto a la plataforma de baño en O Parrote. Para las obras en el polideportivo Elviña II, con un presupuesto previsto de más de un millón de euros según calculó la Xunta este mes de julio, se prevén 500.000 euros en 2026.

La Xunta tiene un plan de obras menores en infraestructuras judiciales, y, según fuentes del Gobierno gallego, de los que unos 423.000 irían para la provincia de A Coruña, pero, según fuentes del Gobierno gallego, los juzgados de la ciudad recibirán algo más de 666.000 euros para este tipo de trabajos. Y los de la calle Monforte, dos millones para actuaciones de eficiencia energética. En los edificios de la Xunta en Monelos habrá reparaciones, también para mejorar la eficiencia, por valor de 831.000 euros.

Siempre según cálculos del Gobierno gallego, el impacto de las políticas formativos de empleo en la ciudad será de 29,2 millones de euros, y el apoyo al emprendimiento de otros 5,2. Calcula que aportará siete millones de euros para garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles, y otros 3,6 millones para las ayudas de autónomos.