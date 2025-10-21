La abuela del coruñés Tinho emociona a las redes: "Ganadora moral de Operación Triunfo"

El momento más emotivo de la última gala de Operación Triunfo lo protagonizó Tinho, el concursante de A Coruña que se ha convertido en uno de los más queridos por el público en las últimas semanas. Durante la emisión de ayer, se pudieron ver las videollamadas que los familiares de los participantes mantuvieron con ellos hace unos días, pero ninguno generó tanta ternura en redes como el saludo que recibió el gallego.

“Hola Martinciño, te veo todos los días, lo haces muy bien”, le dijo su abuela en un momento que rápidamente se viralizó. Las redes se llenaron de comentarios emocionados, con miles de mensajes destacando la dulzura del momento. Incluso marcas como Telepizza reaccionaron al gesto, alabando la simpatía y autenticidad de la mujer.

Hace unos días, ya se pudo ver la reacción de Tinho tras recibir el mensaje, saliendo visiblemente emocionado de la sala donde pudieron charlar con sus familiares, mientras que el joven aseguraba que ver a su abuela era “lo que más ilusión le hacía”. “Qué mona”, comentaba entonces Noemí Galera, mientras se secaba las lágrimas. Ayer, con la emisión de esas palabras que recibió Tinho, el público pudo comprender la emoción que sintió el concursante.

Tinho brilla y aspira a ser favorito

En la gala de anoche, Tinho volvió a brillar sobre el escenario al interpretar junto a Guillo una canción de Måneskin. Su actuación fue una de las más aplaudidas por el público y el jurado, que no dudaron en situarlo entre los mejores de la noche.

Con cada semana, el concursante coruñés demuestra su evolución en el concurso y gana más apoyos dentro y fuera de la Academia. Muchos ya mostraban su intención de votarlo como favorito la próxima semana, lo que le permitiría llevarse 3.000 euros en caso de ser elegido.