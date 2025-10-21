El BNG exige que se vigile el cumplimiento de la nueva norma de terrazas de A Coruña
Considera que en la aún vigente "no hay control ni vigilancia"
La ordenanza de terrazas vigente en A Coruña es para el BNG «excesivamente flexible» y no hay «control ni vigilancia» sobre su cumplimiento, según explicó este martes la concejala Avia Veira, para quien con la nueva normativa que aún está en fase de borrador será «fundamental la vigilancia que haya desde su aprobación definitiva». Veira reclama «que se controle» su cumplimiento, al entender que «era una de las cosas que falló en el pasado».
Durante la negociación mantenida con el Gobierno local sobre la nueva normativa para las terrazas, el BNG exigió «la proporcionalidad en el uso del espacio público» entre los establecimientos y los peatones, «horarios racionales» para su uso, que se garantice el paso de los vehículos de emergencias, «transparencia» sobre las características de las licencias de los locales y eliminar lo que los nacionalistas consideran numerosas excepciones de la ordenanza actual.
Veira calificó de «exceso absoluto» la moratoria de tres años solicitada para la entrada en vigor de la nueva ordenanza solicitada por Asociación para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno al estimar que los cambios exigidos no exigirán a los empresarios más de un año para adaptarse.
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»