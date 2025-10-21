El BNG exige que se vigile el cumplimiento de la nueva norma de terrazas de A Coruña

La ordenanza de terrazas vigente en A Coruña es para el BNG «excesivamente flexible» y no hay «control ni vigilancia» sobre su cumplimiento, según explicó este martes la concejala Avia Veira, para quien con la nueva normativa que aún está en fase de borrador será «fundamental la vigilancia que haya desde su aprobación definitiva». Veira reclama «que se controle» su cumplimiento, al entender que «era una de las cosas que falló en el pasado».

Durante la negociación mantenida con el Gobierno local sobre la nueva normativa para las terrazas, el BNG exigió «la proporcionalidad en el uso del espacio público» entre los establecimientos y los peatones, «horarios racionales» para su uso, que se garantice el paso de los vehículos de emergencias, «transparencia» sobre las características de las licencias de los locales y eliminar lo que los nacionalistas consideran numerosas excepciones de la ordenanza actual.

Veira calificó de «exceso absoluto» la moratoria de tres años solicitada para la entrada en vigor de la nueva ordenanza solicitada por Asociación para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno al estimar que los cambios exigidos no exigirán a los empresarios más de un año para adaptarse.