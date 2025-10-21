Los bomberos acuden a un edificio de Alcalde Lens por un incendio de madrugada
Ha ocurrido alrededor de las 02.55 horas
Los bomberos de A Coruña han tenido que acudir esta madrugada a un edificio de la calle Alcalde Lens, en el Agra do Orzán, para realizar una comprobación tras recibir aviso de un incendio. Ha ocurrido alrededor de las 02.55 horas.
Los efectivos de los servicios de emergencias se desplazaron hasta el lugar tras recibir aviso de que había humo en las escaleras del edificio. Los bomberos comprobaron que la humareda había sido provocada por un pequeño incendio en el portal. A su llegada ya había sido extinguido por agentes de la Policía Nacional, según relata el parte de emergencias.
