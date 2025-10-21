Los campus de Bastiagueiro, Riazor y Oza, nuevos Espazos sen Fume
Los campus de Oza, Riazor, Bastiagueiro y el rectorado cuentan desde este lunes con señalización de Espacios sen Fume, una iniciativa de la Universidade da Coruña y la Asociación Española contra el Cáncer. Las señales identifican a esos lugares como áreas libres de tabaco y vapeo, y se complementan con banderolas informativas en puntos estratégicos y vinilos en los principales edificios universitarios.
La presentación contó con la presencia de Manuel Aguilar, presidente provincial de la asociación; Ana Ares, vicerrectora de Responsabilidad Social; y Sergio Santos, director de UDC Saudable. Esta actuación forma parte de Outubro Saudable, un programa anual de promoción de la salud de UDC Saudable que durante este mes instalará mesas informativas atendidas por voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en varias facultades de los campus coruñeses.
