Una empresa prevé instalar 7 puntos de carga en el puerto de A Coruña para vehículos eléctricos
La idea es que se sitúen en Punta Langosteira y en los muelles interiores
El Grupo Easycharger ha presentado una solicitud de concesión administrativa para la instalación y explotación de siete puntos de recarga para vehículos eléctricos tanto en el puerto exterior de punta Langosteira como en los muelles interiores, tres de ellos fuera del recinto portuario y, por tanto, de acceso público.
La empresa prevé instalar estas tres estaciones en la Marina, junto a Correos, con espacio para dos vehículos; en el muelle de As Ánimas (junto al Instituto Oceanográfico), para doce ; y en la carretera de acceso al puerto desde la glorieta de la Casa del Mar, para seis. Otras tres estaciones estarán junto a la lonja de Linares Rivas, para ocho automóviles; en la zona de camiones de A Palloza, para seis; y en el aparcamiento para empleados del muelle de Calvo Sotelo, para seis. El del puerto exterior tendrá capacidad para dos vehículos.
El Puerto abre veinte días hábiles a partir de la publicación, este martes, del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para la presentación de alegaciones.
