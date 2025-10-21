Las fuertes lluvias causan problemas de circulación en varios puntos de la ciudad
La acumulación de agua en la calzada ha provocado importantes retenciones en la glorieta del Pavo Real, la avenida de Arteixo, el paseo de Ronda y la rotonda de Casablanca
Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este martes en A Coruña han provocado problemas en la circulación en varios puntos de la ciudad. Según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local, zonas como la rotonda del Pavo Real, en ronda de Outeiro, la avenida de Arteixo, el paseo de Ronda y la glorieta de Casablanca, en As Xubias, se han visto afectadas por grandes balsas de agua en el firme de la calzada, que han provocado importantes retenciones. Las fuertes precipitaciones continuarán este miércoles, según la previsión de MeteoGalicia, que anuncia la entrada de un nuevo frente activo por el norte de la comunidad.
