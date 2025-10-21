Hijos de Rivera compra la destilería cambresa Vánagandr, ganadora de más de 40 premios internacionales

Hijos de Rivera ha formalizado la compra de la destilería coruñesa Vánagandr, fundada en Cambre en 2014, ganadora del reconocimiento a la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en la prestigiosa competición International Spirits Challenge. Es la única marca de London Dry española que ha ganado en este concurso la medalla de oro y dos dobles oros consecutivos.

Con esta adquisición, Hijos de Rivera completa su oferta de ginebras y vodka de esta destilería artesanal que ha conseguido más de 40 premios internacionales desde su fundación, de la mano del maestro destilador Enrique Pena, el único maestro destilador español miembro del Gin Guild, organización internacional que promueve la excelencia en la destilación de ginebra.

Vánagandr / LOC

Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, califica esta incorporación de “gran oportunidad” y señala que comparte con la marca los valores propios de su filosofía artesanal. También Enrique Pena destacó en la presentación del acuerdo la "firme convicción" común por la "excelencia en cada producto".

La ginebra London Dry y el vodka de también elabora Vánagandr se suman así al catálogo de destilados de Hijos de Rivera, que ya cuenta con F de Formentera, los licores Hijos de Rivera y Quenza, y gestiona la distribución de los rones de Arehucas y la gama de Destiny Spiritis.